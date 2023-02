Sea Life Porto celebra o Carnaval com entradas gratuitas

O aquário do Porto vai oferecer a entrada aos pequenos visitantes que forem mascarados de tubarão.

No decorrer da iniciativa Sharklife, o Carnaval do Sea Life Porto é dedicado aos predadores dos oceanos, e quem for vestido a preceito tem entrada livre no aquário. A oferta é válida de domingo, dia 19 de fevereiro, até à terça-feira seguinte, dia 21, para todas as crianças que vão disfarçadas de tubarão.

O programa de festas para estes dias conta ainda com atividades didáticas como a oficina de sombras, onde miúdos e graúdos vão descobrir tudo sobre a vida dos tubarões e criar o seu próprio projetor para explorar as criaturas marinhas. Além de pinturas faciais para dar um retoque às fantasias carnavalescas, e da companhia da mascote Sharky.

O Sea Life Porto está aberto das 10h às 18h, durante a semana, e das 10h às 19h ao fim de semana. A entrada tem o custo de 16,50 euros por adulto.