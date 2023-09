Rota dos Arrozais, na Figueira da Foz, desvenda património cultural e natural

Um percurso que dá direito a conhecer a vila de Maiorca e os seus campos de arroz, além de um castro e diversas aves.

O Paço de Maiorca, um edifício classificado do século XVIII, um moinho, o castro de Santa Olaia, várias pontes – dos Arcos, das Cinco Portas e do Arco Porqueiro – e, claro, campos de arroz, “que moldam a paisagem e o contexto social de toda a região desde meados do século XIX”, fazem parte da paisagem da Rota dos Arrozais.

Este percurso circular, de nível de dificuldade fácil, estende-se por 13,2 quilómetros, passando por várias freguesias da Figueira da Foz, e percorrê-lo pode ainda dar direito a ver aves como o tartaranhão-ruivo-dos-pauis, a garça-real, a garça-boieira ou a cegonha-branca. A atividade demora cerca de quatro horas, e sugere-se começar (e acabar) na vila de Maiorca, junto do Paço de Maiorca.