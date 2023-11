Refeições e atividades para celebrar o Dia de São Martinho

Vinho, castanhas e carne de porco são alguns dos alimentos associados ao Dia de São Martinho, que se assinala a 11 de novembro. Hotéis, restaurantes, adegas e empresas de animação turística celebram este dia com almoços, jantares, visitas e caminhadas, onde estão presentes os referidos três alimentos, ou, pelo menos, um deles.

ESPINHO

Hotel Solverde Spa & Wellness Center

O Hotel Solverde Spa & Wellness Center, em Espinho, vai celebrar o São Martinho em dose dupla, com um jantar no dia 11, e um almoço no dia 12 de novembro. Para o jantar (35 euros por pessoa, sem bebidas) foi elaborado um menu que inclui sopa com castanhas, salada de espinafres com queijo e nozes, tranche de pescada com crosta de broa, espetada de lulas e polvo, e legumes salteados com castanhas e mozarela. As propostas à base de carne contemplam rojões com enchidos e castanhas, chambão com migas de grelos e empadão do fumeiro. A terminar, há buffet de sobremesas. Já o almoço (52 euros por pessoa, com bebidas) será servido em modo buffet, com diversas opções de pratos frios e quentes, bem como uma variedade de sobremesas. O menu completo pode ser conhecido aqui.

VILA NOVA DE GAIA

The Yeatman

No dia 11, ao jantar, o The Yeatman recebe uma nova edição do Jantar de Outono (220 euros por pessoa, com bebidas), uma experiência enogastronómica, inteiramente dedicada aos produtos sazonais, com assinatura do Chefe Ricardo Costa e uma seleção vínica selecionada pela Diretora de Vinhos do hotel, Elisabete Fernandes. A celebração do outono tem início marcado para as 19h30, com um cocktail de boas-vindas. Do Lavagante com Vichyssoise ao Suspiro de Bacalhau, da Echalota com Foie Gras ao Presunto de Porco Preto laminado ao momento, passando pela Bola de Berlim com Queijo ou pelo Cozido Português. A viagem segue com o trio Foie Gras, Pombo e Trufa, um prato que harmoniza cogumelos Boletos com Caviar e caldo Dashi, e o Lavagante Azul com Trompeta Negra, Cebolinhas e Trufa. No universo da caça, destaque para o Javali, incorporado numa Feijoada com Couve Portuguesa e Cominhos, e o Corço, com Spring Onion, Cogumelos e Trufa. Também nas sobremesas o outono dá nas vistas, em que as maçãs, o queijo, os figos e a trufa branca.

SINTRA

Rota das Castanhas

É com um passeio (10 euros por pessoa) que a Lynx Travel assiná-la o dia de São Martinho. A Rota das Castanhas consiste numa caminhada pela Serra de Sintra, que vai levar os participantes até ao fruto mais apreciado neste dia, as castanhas. O encontro será nas escadinhas do Palácio Nacional de Sintra, pelas 16h30, e o trajeto tem uma distância de aproximadamente cinco quilómetros, que vai demorar cerca 2h30 a percorrer. Partindo-se do centro da vila de Sintra, a caminhada segue até à Quinta da Regaleira, partindo depois por um trilho que levará ao encontro de centenários castanheiros, que por esta altura já deixaram cair os ouriços. Por fim, regressa-se ao ponto de partida para um Magusto, com oferta de castanhas e jeropiga para todos os convidados. A inscrição deve ser feita enviando um e-mail e o respetivo comprovativo de pagamento para [email protected]. A informação completa é partida aqui.

TABUAÇO

Quinta de São Luiz by Chef Vítor de Oliveira

A pensar no Dia de São Martinho, o chef Vítor de Oliveira, do restaurante Quinta de São Luiz by Chef Vítor de Oliveira na The Vine House, em Tabuaço, preparou propostas temáticas que vão ser servidas apenas no fim de semana da festividade (11 e 12 de novembro), as quais incluem porco bísaro com puré de castanhas e ainda um doce de castanhas, preparadas com fruto oriundo de um pequeno produtor de Vinhais, em Trás-os-Montes. Se as condições meteorológicas o permitirem, este menu pode ser provado no amplo terraço mergulhado no vale.

REGUENGOS DE MONSARAZ

Adega José de Sousa

A Adega José de Sousa comemora o Dia de São Martinho não apenas no dia, mas durante todo o mês de novembro. A adega alentejana, situada em Reguengos de Monsaraz, promove um programa (26 euros por pessoa) que inclui visita guiada à adega nova, lagares e adega dos potes, prova de vinho novo que foi vinificado nas talhas, e prova de dois vinhos produzidos pela Adega José de Sousa (Monte da Ribeira Branco e Puro Talha Tinto), degustação de queijo de ovelha, enchidos, pão alentejano e azeite e oferta do “kit São Martinho”, com uma garrafa de vinho e um pequeno saco de castanhas para assar em casa para cada duas pessoas. Para crianças as haverá uma prova de dois sumos e oferta de caixa de lápis e desenhos. As reservas devem ser feitas contactando o 918269569 ou enviando um e-mail para [email protected].