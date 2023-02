Quatro formas de poupar nas compras

Optar por mercearias a granel ou por mercados de trocas, são algumas ideias de poupança para este ano.

COMPRAR

# Em mercados e plataformas de compras

Os mercados de trocas são bons momentos para “destralhar” e levar algo necessário para casa sem gastar dinheiro. O movimento Let’s Swap surgiu em 2018 e organiza mensalmente eventos de trocas no Porto, Lisboa, Braga, Guimarães e Viseu, onde cada pessoa pode levar até cinco artigos de vestuário e cinco livros, que são posteriormente substituídos por pontos. Pontos esses que servem como moeda de troca dentro do mercado. A ideia é que estes eventos sejam “uma alternativa” à compra, refere Helena Oliveira, coordenadora no Porto. Os próximos já estão agendados e acontecem na àCAJá, na Amadora, no dia 12 de fevereiro, e na portuense Zero Plástico, a 18 do mesmo mês. A entrada tem o custo simbólico de 1 euro para suportar as despesas da organização, feita inteiramente por voluntários. Também a associação Mercado de Trocas de Portugal organiza com frequência eventos onde os participantes podem deixar e levar roupa, calçado, acessórios e livros. Já a Casa da Esquina, em Coimbra, promove um mercado direcionado para crianças e jovens, onde se trocam brinquedos, livros e jogos. Também online é possível fazer trocas, bastando para isso pesquisar por grupos usando palavras-chave como “trocar”, “doar” ou “buy nothing”, e acrescentar o nome da cidade ou da região onde se pretende procurar.

# A granel

Comprar a granel não só permite levar apenas a quantidade pretendida, como, muitas das vezes, acaba por sair mais barato. Por exemplo, o preço dos orégãos ao quilo pode ser 100 euros mais caro se este for comprado num frasco de vidro, num supermercado, em vez de adquirido a granel. O mesmo se aplica à pimenta preta. As especiarias são um dos exemplos mais flagrantes, mas há muitos outros produtos em que pode compensar comprar a granel, como farinhas, feijão, chás, cereais e sementes. Lojas como a Maria Granel, em Lisboa, a mercearia 100 Saco, no Porto, e a online Do Zero apresentam uma oferta que inclui produtos alimentares e artigos de limpeza para a casa.

# Em segunda mão

Livros, vestuário, calçado, acessórios, mobiliário e decoração. Atualmente, encontra-se quase tudo em segunda mão – até vestidos de noiva, no caso da New Story Bridal, em Lisboa. Seja em lojas físicas, que vendem ao peso, como a O’Kilo, no Porto, e a Flamingos Vintage Kilo, em Lisboa, seja online – em sites e aplicações como a MyCloma, OLX e Vinted – estão quase sempre garantidos preços mais acessíveis. Além de se poupar a carteira, a segunda mão também contribui para a economia circular, ajudando a poupar o planeta. Caso se utilize um site ou uma aplicação móvel, é útil fazer a pesquisa com termos precisos e ativar um alerta que avisa quando algo que preenche os requisitos foi carregado.

Flamingos Vintage Kilo

Rua dos Douradores, 168, Lisboa

Das 10h às 20h de segunda a sábado; até ás 19h ao domingo

Preço: desde 13 euros/kg

O’Kilo

Rua de Santa Catarina, 601, Porto

Das 10h às 19h, de terça a sábado

Preço: 10 euros/kg

# Em lojas de fábrica

Quem pretende comprar novo a preço mais acessível encontra boas opções nas lojas de fábrica, que são geralmente divulgadas de forma discreta. No Grestrel Outlet, a loja de fábrica da Grestel (detentora da afamada Costa Nova), há milhares de peças por onde escolher, entre artigos de mesa, de forno e decorativos, em grés fino, cerâmica pintada à mão, cutelaria e têxteis de cozinha. Os artigos, que resultam de excedentes de stock e de coleções descontinuadas, são ali vendidos a preços muito competitivos.

Grestel Outlet

Zona Industrial de Vagos Lote 31

Dás 10h às 14h e das 15h às 19h, de segunda a sábado