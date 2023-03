Porto: a Marita Moreno tem nova loja (com bolsas, sapatos, telas e esculturas)

A marca de acessórios de moda Marita Moreno, que faz da sustentabilidade bandeira, tem espaço novo na Baixa. Nessa loja, com vertente de galeria, dá-se palco a autores portugueses - do artesanato à escultura, passando pela cerâmica e pela ilustração.

Marita Setas Ferro, diretora criativa e fundadora da marca de acessórios de moda Marita Moreno, é multifacetada. Além de designer, escultora e artesã, preside à direção da Between Parallels – Associação de Design e Desenvolvimento Sustentável, faz consultoria para outras marcas e dá formação em ecodesign – a sustentabilidade é uma bandeira que ergue convictamente. Os seus sapatos e bolsas, assim como outros artigos de criadores norteados por princípios idênticos, estão reunidos desde dezembro na Marita Moreno Concept Store, inserida no Village by BOA Hotel, na baixa do Porto.

Minimizar o impacto da atividade económica no planeta e contribuir para um consumo mais consciente são metas que Marita Setas Ferro persegue na Marita Moreno (o nome é de família, uma homenagem ao avô Augusto Moreno, autor de dicionários). São peças cheias de detalhes e histórias para contar. Olha-se para elas de outro modo quando se percebe como foram feitas, e por quem.





A marca recorre a matérias-primas como cortiça, burel ou curtumes nacionais e, para a linha vegana, usa desde pinatex (feito com fibras das folhas de ananás) até malai (biomassa de fibra de coco), exemplifica a criadora, que trabalha com artesãos certificados e pequenas fábricas familiares, num raio de 70 quilómetros desde a sede da empresa.

A sustentabilidade vai do cuidado com o ambiente à valorização das pessoas, lembra a diretora criativa: há a escolha dos materiais (inclusive, reutilizados), mas também o apoio às comunidades locais, a preocupação em dar visibilidade aos artesãos, “dizer que isto se faz em Portugal, e quem o fez”.

Lado a lado com os acessórios de assinatura própria, surgem peças selecionadas de outros autores, essencialmente portugueses, abrangendo áreas como o vestuário, a joalharia, a decoração, a fotografia, a ilustração, a escultura e a cerâmica. Ou não fosse esta uma loja com vertente de galeria, aberta a exposições e oficinas. Marita vê-a como “um espaço para criativos, independentemente do resultado: sapatos, telas, esculturas”.