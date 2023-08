Um fim de semana com comida do Mundo e atividades para toda a família, em Penacova

Baos, guiosas, arepas, empanadas venezuelanas, asinhas de frango, choco frito, bifanas, seitanas, pizas, waffles e gelados são alguns dos sabores do Mundo disponíveis na segunda edição do "Street Food Tour Penacova”, que se realiza entre 1 e 3 de setembro. Paralelamente, há concertos, descidas de rio e um festival de artes dirigido aos mais novos.



comidas do mundo e doçaria conventual, tem como palco o Mirante Emídio da Silva, no centro histórico daquela vila, a cerca de meia hora de Coimbra. Dali obtém-se uma vista desafogada sobre o Mondego e a O evento, que reúne mais de dez food trucks com oferta de, tem como palco o Mirante Emídio da Silva, no centro histórico daquela vila, a cerca de meia hora de Coimbra. Dali obtém-se uma vista desafogada sobre o Mondego e a praia fluvial do Reconquinho . É, aliás, esse o ponto de partida das descidas de rio organizadas, nos três dias, das 10h às 17h, pelos Pioneiros do Mondego (inscrições via e-mail: [email protected] ).

O “Street Food Tour”, projeto criado por Teresa Santos e Fátima Moura, arranca numa sexta-feira, às 18 horas, estendendo-se até às 23 horas. No sábado, decorre entre as 12h e as 24h. E no domingo abre às 12 horas, igualmente, mas encerra às 18 horas. Em jeito de complemento, existe um programa de animação que abrange desde atividades para crianças até atuações de bandas e DJ, segundo informações da Câmara Municipal de Penacova. No dia 1, às 20 horas, sobre ao palco o grupo brasileiro Caipirinha Society. No dia seguinte, às 18h30, tem lugar o sunset “Best Live Saxophone Experience”, com o saxofonista Filipe Xavier, e às 21h30 atua o coletivo Rob Salinger Band.

O último dia do evento é marcado pela segunda edição do Saltarico – Festival de artes para crianças, que inclui performances de teatro, música, marionetas, aulas de percussão com materiais reciclados, insufláveis, pinturas faciais, animais (inclusive, para adoção), sessões de cozinha ao vivo de doçaria ucraniana, ilustrações, laboratório de livros e outras atividades.

Quem visitar o concelho naquele fim de semana também pode participar, nos dias 2 e 3, no “Penacova Trail do Centro”, uma prova integrada no circuito “Best Trail Series” e no Circuito Nacional da Associação de Trail Running de Portugal.