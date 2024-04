Parque Ecológico de Gouveia reabre ao público e está renovado

O pulmão verde de Gouveia, distrito da Guarda, esteve encerrado dois anos para uma remodelação. No total, somam-se seis hectares de terreno e mais de 35 espécies animais.

O Parque Ecológico de Gouveia, no distrito da Guarda, reabre ao público na próxima segunda-feira, dia 22 de abril, após obras de valorização e reabilitação, anunciou a Câmara Municipal. Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia refere que o espaço, encerrado desde janeiro de 2022, vai reabrir após uma profunda remodelação e melhoramento da rede de infraestruturas, bem como intervenções paisagistas, num investimento de 800 mil euros.

“As obras visaram melhorar o espaço, torná-lo mais ordenado, atrativo e moderno, proporcionando, assim, melhorar o bem-estar animal. O Parque Ecológico de Gouveia está agora melhor e mais capaz de receber os visitantes”, assinala a Câmara de Gouveia.

A empreitada incluiu os edifícios de serviços e de acolhimento, como a receção, uma loja, um espaço de bar, sanitários e um auditório, passando “estes a ser o ponto de partida para os visitantes descobrirem os novos circuitos e os novos espaços criados para os animais”, descreve a autarquia. Foi ainda considerada a acessibilidade para todos e a mobilidade suave.

O Parque Ecológico de Gouveia, inaugurado em junho de 1999, está situado na Quinta da Borrachota, numa área total de seis hectares. A Câmara Municipal de Gouveia salienta que uma das fortes apostas do espaço continua a ser a sensibilização e a educação ambiental, que considera saírem valorizadas com esta obra de beneficiação.

“Permanece a valorização dos aspetos didáticos através das ferramentas naturais, nomeadamente fauna e flora, fomentando-se ainda a perceção do visitante, não tanto para a mera exposição dos animais, mas sobretudo para o entendimento da relação da espécie animal com o seu habitat natural”, destaca a autarquia.

No espaço pode ser observada a flora e mais de 35 espécies de animais domésticos e selvagens, como a ovelha, a cabra, o javali, o gamo ou o veado e algumas aves. A Câmara realça “a importância deste espaço e desta área para o concelho e para o território das Beiras e Serra da Estrela, quer do ponto de vista da biodiversidade, da preservação e conservação de espécies, quer da sua importância para a educação ambiental”. A inauguração da intervenção de valorização, animação e divulgação do Parque Ecológico de Gouveia está agendada para as 10h30 da próxima segunda-feira. O espaço remete as atividades de visitação para o período da tarde.