Palmela acolhe mais um Festival do Moscatel (com provas, oficinas e música)

Prova e venda de vinhos e outros produtos regionais, sessões de cozinha ao vivo, conversas, exposições, visitas guiadas, atividades para crianças e animação musical a cargo de DJ. Eis o que esperar da quinta edição do Festival do Moscatel, agendada para o fim de semana de 2 e 3 de dezembro, na Pousada de Palmela. A entrada é livre.

Os vinhos da casta Moscatel são as estrelas do certame, que funciona das 11h e às 20 horas. Em destaque está o mercado em que participam produtores da região (Adega Camolas, Adega de Palmela, Adega de Pegões, Casa Ermelinda Freitas, Filipe Palhoça Vinhos, Quinta de Catralvos, Quinta do Piloto e Venâncio da Costa Lima). Os visitantes têm acesso a vinhos à garrafa ou ao copo – o copo oficial do festival custa 5 euros, com oferta de duas provas junto dos referidos produtores.

Paralelamente, decorrem outras provas, bem como oficinas, na Sala Dom João e no Pátio das Laranjeiras. E aí já se encontra outros produtos regionais, dos vinhos ao queijo de Azeitão, sem esquecer as ostras e o chocolate. Entre as propostas contam-se, por exemplo, o “Mastercook Fins de Semana Gastronómicos”, com apresentação de uma receita exclusiva, a cargo da chef Marta Nunes, no domingo, dia 3.

O programa engloba ainda sugestões como o “Jantar do Festival do Moscatel”, que conta com um menu temático, assinado pela chef Paula Bexiga, da Pousada de Palmela, no sábado, dia 2; visitas orientadas ao Castelo de Palmela; e atividades “Especial Kids”, envolvendo desde construção de fantoches de dedo e puzzles até sessões de leitura infantil.

O Festival do Moscatel é uma iniciativa da Câmara Municipal de Palmela e da Rota de Vinhos da Península de Setúbal. Mais informações – inclusive, sobre reservas – por e-mail ([email protected]) ou telefone (212 334 398).