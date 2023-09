Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz recebem novas visitas guiadas temáticas

Três visitas guiadas ao Palácio Nacional de Sintra e duas ao Palácio Nacional de Queluz, de 22 a 24 de setembro, celebram as Jornadas Europeias do Património, este ano, subordinadas ao tema "Património Vivo". As visitas têm o valor simbólico de 1 euro, e os bilhetes podem ser comprados online.

Para celebrar as Jornadas Europeias do Património, que decorrem de 22 a 24 de setembro, a Parques de Sintra promove cinco visitas guiadas temáticas aos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz a partir do tema “Património Vivo”, que, este ano, dá o mote ao evento. Conduzidas por conservadores − e pelo diretor, no caso de uma das visitas −, o seu intuito é dar a conhecer novas facetas da vivência, da história e da arquitetura destes Palácios. Os bilhetes para estas visitas têm o custo simbólico de 1 euro, e estão disponíveis no site da Parques de Sintra.

No Palácio Nacional de Sintra decorrem três visitas. “Ver e sentir azulejos do Palácio Nacional de Sintra”, agendada para 22 de setembro às 10h30 e 23 de setembro às 15h00, foca-se nos revestimentos azulejares mudéjares dos séculos XV e XVI que decoram muitas das salas deste monumento, combinando estilos, motivos e cores; “As Janelas Manuelinas do Paço de Sintra”, marcada para dia 23 de setembro, às 10h30, sobre a ala manuelina que exibe janelas geminadas ricamente ornamentadas, comunicando para o exterior o carácter nobre dos espaços que iluminam; e, por último, “O Paço de Sintra: descontinuidades e permanências arquitetónicas num monumento de longa história”, a 24 de setembro, às 10h30. Num monumento com mil anos de história, são muitas as transformações ocorridas ao longo dos séculos, mas ainda hoje o Palácio conserva elementos primitivos. Esta visita permite perceber como foi habitado nas diferentes épocas e como a arquitetura condiciona as vivências e carrega simbolismos.

Já o Palácio Nacional de Queluz acolhe duas visitas. No dia 23 de setembro, às 10h30, o diretor dos Palácios geridos pela Parques de Sintra, António Nunes Pereira, conduz uma visita que se propõe a “transportar” os participantes “De regresso ao passado na Real Quinta de Queluz, sem nunca abandonar o presente e sempre com um olhar sobre o futuro”. O objetivo é revisitar a época áurea do Palácio de Queluz, recordando, que, em contraste com o seu ambiente idílico, esteve no centro do furacão que no início do século XIX mudou a face da Europa e forçou monarcas deste nosso país europeu a viverem, subirem ao trono e morrerem no continente americano, algo inédito em toda a história europeia.

E para terminar, a visita “Pavilhão D. Maria I: Residência de Reis, Rainhas e Presidentes do século XX”, nos dias 22 e 24 de setembro, às 10h30, abre as portas daquele que foi um palco incontornável da diplomacia e da política externa nacionais entre 1940 e 2004. Pelo Pavilhão D. Maria I passaram algumas das personalidades que mais influenciaram a história da Europa e do Mundo no século passado, com destaque para a Rainha Isabel II do Reino Unido.