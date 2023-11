Ohana Market anima Coliseu Porto Ageas durante oito dias, com propostas para o Natal

Marcas portuguesas de roupa, calçado, acessórios, decoração e gastronomia vão estar presentes no Ohana Market, o primeiro mercado de Natal a ter lugar no foyer do Coliseu Porto Ageas, entre os dias 29 de novembro a 6 de dezembro. A entrada é gratuita.

O Coliseu Porto Ageas recebe o seu primeiro mercado de Natal, entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro. O Ohana Market – cujo nome vai buscar o conceito “ohana” à cultura havaiana, que significa família e conexão – é um convite a conhecer marcas de autor portuguesas, participar em oficinas, ouvir música e apreciar um cortejo natalício. E tudo de isto de forma gratuita, já que a entrada no mercado é livre.

Durante oito dias, o foyer do Coliseu vai acolher bancas com projetos dedicados à cerâmica, à moda para crianças e adultos, ao calçado, à bijuteria e joalharia, e ao bem-estar, com propostas para quem já está a pensar nos presentes de Natal. Entre outras marcas, os visitantes vão poder conhecer a bijuteria e a joalharia da Bhoomi e da Fátima Oliveira Joalheira; os projetos ligados à moda da Angurä e da Dram Ive; as velas da Candless; as compotas do No Porto Certo e o café premium do Kukken Café.

Haverá ainda atividades para toda a família, seja o concerto de abertura com a violinista Noa, no dia 29, às 11h30, ou uma procissão de soldadinhos de chumbo que passará pelo Coliseu e pelas ruas envolventes, no dia 1 de dezembro, às 12h.

A pensar em quem gosta de cozinhar e os que adoram os sabores de Natal, a nutricionista Regina Lima, do projeto Nutree Me, vai apresentar receitas saudáveis para a quadra. Para encerrar o mercado, haverá um concerto de Mark Moakley, no dia 6 de dezembro, pelas 14h.