Oh My Baby Box: uma caixinha de surpresas para bebés

Peças de qualidade a um preço acessível e uma apresentação cuidada resumem a Oh My Baby Box, um projeto de caixas para bebés, com vestuário e acessórios, criado por Rita Pimentel Vaz da Silva.

Quando duas amigas estavam prestes a ser mamãs, Rita Pimentel Vaz da Silva quis celebrar o momento oferecendo-lhes um mimo, mesmo que não pudesse fazê-lo pessoalmente, devido à pandemia. Foi esta vontade, a par do encanto por roupas para bebé, que começou a desenvolver-se aquando do nascimento do primeiro de dois filhos, que fez surgir a Oh My Baby Box. O projeto, com dois anos, consiste no envio de caixas personalizadas preenchidas com peças para bebés, dos zero aos seis meses. A ideia da Oh My Baby Box passa também por permitir que os clientes consigam oferecer “artigos premium” que não têm “preços exorbitantes”.

Dentro das “baby boxes” tanto pode ir apenas uma peça como uma combinação delas. Para emparelhar há mantas e fraldas, rocas e peluches tricotados à mão, prende-chuchas, “milestones” – pequenas placas em madeira onde os pais podem colocar as informações relativas ao nascimento do filho, como nome, data, peso e altura -, bodies, fofos e conjuntos de casaco e tapa-fraldas.

Grande parte das peças de vestuário é produzida em fábricas no norte do país, em algodão apenas ou algodão e modal (fibra obtida da celulose da madeira), com padrões desenhados por Rita, licenciada em design de moda pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. A marca acaba por refletir aquilo de que Rita gosta, pelo que as peças de roupa são de design simples, sem golas ou grandes adereços, e de tons suaves, sejam eles azuis, verdes, rosas, castanhas ou beges.

Uma das novidades da marca, mas que já se revelou uma boa aposta, são os conjuntos de maternidade, pensados para recém-nascidos, que “são comprados até pelas próprias mães”. Neste momento, há dez caixas de maternidade predefinidas – que podem, contudo, ser alteradas a pedido – e, tal como todas, são acompanhadas por um cartão com uma mensagem à escolha. Desde junho, a Oh My Baby Box trabalha também com empresas.