Oceanário de Lisboa entra em 2024 com bilhetes a metade do preço

A partir desta terça-feira, e ao longo de dois meses, os bilhetes para o aquário da capital que alberga 500 espécies marinhas ficam com 50% de desconto.

Para assinalar a chegada de um ano novo, o Oceanário de Lisboa entra em 2024 com descontos de 50% em todos os bilhetes e durante dois meses. A promoção arranca já esta terça-feira, dia 2 de janeiro, e prolonga-se até 29 de fevereiro. No Parque das Nações, a entrada no edifício que serve de habitat a quase 500 espécies marinhas passa a custar 25 euros (para jovens e adultos), 17 euros (para maiores de 65 anos) e 15 euros (para crianças entre os 3 e os 12 anos).

Para ter acesso ao desconto de janeiro e fevereiro, basta que os bilhetes sejam adquiridos no site oficial do Oceanário, que neste momento conta com três exposições, entre estas a temporária “Florestas Submersas by Takashi Amano”, que apresenta florestas tropicais através de um aquário. De resto, importa referir que as visitas com 50% de desconto no maior aquário da capital – que soma mais de duas décadas de portas abertas – terão que ser feitas entre as 17h e as 20h (com a última entrada a acontecer às 19h).