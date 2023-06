O Mercado da Conceição, em Setúbal, está de cara lavada (e cheio de sabor)

O Mercado da Conceição, encaixado num bairro de pescadores em Setúbal, ganhou uma nova vida pelas mãos da Associação Bairro Cool. Sob o lema “inovar com tradição”, conjuga agora negócios mais modernos com as bancas tradicionais.

Aos 72 anos, Nazaré “Olho Azul" é a mais antiga vendedora do mercado, com a sua banca de citrinos, morangos, tomates e pimentos, entre outras frutas e legumes. À “Evasões”, mostra-se satisfeita com os resultados do projeto de revitalização do Mercado da Conceição levado a cabo pela Associação Bairro Cool, numa parceria com a autarquia setubalense. “Sob o lema inovar com tradição, procurámos integrar os produtores e vendedores mais antigos com uma nova geração de comerciantes”, diz Vanessa Lima, presidente da associação sediada no bairro piscatório

de Troino, que também tem sido palco de eventos que puxam pela comunidade.

Neste mercado construído pelo Estado Novo, o resultado está à vista desde o final de março: bancas de frutas e legumes, carne, pão, ervas aromáticas e peixe dão cor a duas alas do mercado, ao lado de marcas mais recentes e ligadas à região. Fruto da nova oferta, que totaliza perto de 40 bancas, o mercado ganhou um novo fôlego. Enquanto, de manhã, os fregueses do bairro vão fazer as compras habituais, ao fim da tarde o espaço ganha outro burburinho com as conversas animadas de quem lá vai beber um copo de vinho e ouvir música.

A agenda de eventos é anunciada nas redes sociais à segunda-feira e inclui “jam sessions”, harmonizações de vinho e petiscos, DJs ao sábado à tarde e um “Dia do Mundo” por mês. Ao coletivo criativo do Bairro Cool não faltam ideias para atrair a cidade ao Mercado da Conceição.

A não perder no mercado

Comida de rua e arte urbana

Cachorros “gourmet”, pastas italianas, batatas holandesas, petiscos como sandes de raia, puntillitas e amêijoas à Bulhão Pato, pokés, baos e gyosas e comidas do mundo são algumas das propostas da praça de restauração exterior, no centro do mercado. A esplanada é partilhada pelas rulotes e restaurantes e surge decorada pelo mural “O Pomar”, pintado pela artista setubalense Ângela Miranda Penedo.

Produtos da Península de Setúbal

Mais do que dar nova vida às bancas de mármore do mercado, os novos inquilinos trouxeram o cabaz de produtos que melhor representa a região de Setúbal: ostras do estuário do Sado prontas a comer, pescado em conservas, queijos artesanais, charcutaria e um bar de vinhos da José Maria da Fonseca. A Associação Bairro Cool pretende incentivar também a economia circular entre os vários comerciantes.