O Aldear está de volta à região do Douro, Tâmega e Sousa

De 16 de abril a 25 de junho, 11 aldeias da região do Douro, Tâmega e Sousa acolhem a segunda edição do Aldear, um encontro que reúne saberes, sabores, artes e ofícios.



Depois de uma primeira edição em tempos de pandemia, em 2021, o Aldear está de regresso. Durante 11 domingos consecutivos, há encontros marcados entre a comunidade das aldeias da região do Douro, Tâmega e Sousa e os coletivos artísticos, que apresentam espetáculos comunitários, oficinas de saberes e sabores, conversas e percursos artísticos.

O primeiro encontro do Aldear está agendado para 16 de abril, em Felgueiras, na freguesia de Macieira da Lixa, com o coletivo Ondamarela. Até 25 de junho, pode-se esperar a presença de outros coletivos artísticos como Burilar, Colectivo Espaço Invisível, Laboratório Maria Zimbro, Associação Discos de Platão e Coruja do Mato.

Segundo Pedro Machado, presidente do Conselho da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, “nesta segunda edição do Aldear, queremos continuar a criar um encontro que una o território, que privilegie as nossas tradições e que promova a coesão dos 11 municípios”.

A entrada nos eventos é gratuita.