No spa do The Vintage, em Lisboa, o Dia dos Namorados é extensível aos amigos

O The Vintage Hotel & Spa, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa, promete celebrar “todas as formas de amor” com a experiência Spa Singletine’s, extensível a quatro pessoas. Já o The Lumiares Hotel & Spa, no Bairro Alto, é destinado a casais e dá também acesso a sauna e banho turco.

O The Vintage Hotel & Spa e o The Lumiares Hotel & Spa, ambos unidades de cinco estrelas geridas pelo grupo Bomporto, juntaram-se este ano para organizar duas experiências diferentes no âmbito do Dia dos Namorados, que se celebra já dia 14 de fevereiro. Chama-se Spa Singletine’s e pretende celebrar “todas as formas de amor”, no primeiro caso, permitindo estender o convite até quatro amigos, ou um casal amigo.

A oferta do The Vintage Hotel & Spa, muito próximo do Rato, Príncipe Real e Avenida da Liberdade, inclui uma massagem facial de 60 minutos para cada pessoa, com aromas a chocolate, morango, rosas ou baunilha. Além disso, haverá mimosas ou espumante, para “elevar o nível da experiência e proporcionar um toque especial ao dia” de São Valentim. A experiência custa 85 euros/pessoa e estará disponível entre os dias 9 e 18 de fevereiro.

Enquanto não chega a sua vez de receber a massagem facial, cada amigo pode usufruir da piscina revitalizante com cascada, da sauna e do banho turco do hotel, decorado com aura vintage. Já no The Lumiares Hotel & Spa, no Bairro Alto, a oferta é igual, mas circunscrita a duas pessoas e pode até decorrer numa sala de massagens preparada para casais. Antes ou depois, há também a possibilidade de passar uns minutos na sauna e no banho turco.

Ambas as ofertas Spa Singletine’s estarão disponíveis de 9 a 18 de fevereiro, por 85 euros/pessoa. Os hotéis aconselham reservar previamente pelos contactos 210 405 405 (The Vintage Hotel & Spa) e 21 116 02 10 (The Lumiares Hotel & Spa) ou emails [email protected] e [email protected].