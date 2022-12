No spa do Anantara, em Vilamoura, combate-se o envelhecimento com caviar

No Anantara Vilamoura há um tratamento que retarda o envelhecimento da pele com recurso às propriedades do caviar, produto de luxo com várias aplicações.

“Um momento de puro luxo”, é o que promete a brochura do spa do hotel Anantara Vilamoura Algarve Resort acerca do Tratamento Caviar Integral. A clientes com pele desvitalizada, desidratada ou pouco firme o tratamento responde com uma máscara de colagénio e caviar composta por “fibras de colagénio puras de alta qualidade que melhoram a elasticidade e diminuem a aparência de linhas finas em torno dos olhos”, ou seja, as rugas. A experiência leva 80 minutos e custa 165 euros.

Etelvina Teodoro, spa manager, recorre à informação disponibilizada pela Biologique Recherche – fundada por uma família francesa de especialistas em cuidados de pele artesanais, no final dos anos 70 – para explicar a utilização do caviar. O segredo da beleza e juventude da pele está, segundo a marca, nas propriedades regeneradoras e antioxidantes do caviar, que abrandam o processo de envelhecimento, deixando a pele “revitalizada, firme e nutrida”. Antes da aplicação da máscara há todo um ritual.

Quando o cliente entra na sala, é-lhe feita uma lavagem e esfoliação aos pés, com leite e café, que dá pelo nome de ritual de boas-vindas. Enquanto isso, a terapeuta explica os passos do tratamento e identifica as necessidades do cliente, que segue para a marquesa. Faz-se, então, a primeira limpeza da pele, com o leite adequado ao “instante de pele” identificado (a pele pode estar seca ou oleosa, por exemplo, conforme fatores como a qualidade do ar e alimentação seguida nos últimos dias).

De seguida, é aplicada a loção adequada para esfoliar, limpar, higienizar, hidratar e reequilibrar o pH da epiderme. Retirada esta máscara, é aplicada a de colagénio e extrato de caviar. “Enquanto a máscara atua, faz-se uma massagem na cabeça ou nas mãos, consoante o que cliente pedir, e depois entra-se na fase de aplicação dos séruns correspondentes ao tipo de pele, durante três a cinco minutos. É aplicado um creme adequado ao instante de pele e um sérum de finalização”, resume Etelvina.