No São Valentim do Lisbon Marriott, o jantar é sob as estrelas (e com sorteio de joias)

O restaurante Citrus, no Lisbon Marriott Hotel, preparou um menu especialmente dedicado à noite do Dia dos Namorados. Trata-se de um jantar elaborado pelo chef executivo Dominic Smart, com bebidas incluídas, música ao vivo, decoração temática e um sorteio.



Já está praticamente tudo pronto para o jantar do Dia dos Namorados no Citrus, o restaurante principal do Lisbon Marriott Hotel, próximo da Praça de Espanha. Acontecerá, como dita o calendário, na noite de 14 de fevereiro, e terá um menu desenvolvido a rigor pelo chef executivo Dominic Smart, com criações inspiradas na temática do amor e do romance. A refeição decorrerá entre as 19h e as 23h, pelo valor de 47 euros/pessoa com bebidas, e com direito a uma artista a interpretar, ao vivo, bandas sonoras românticas.

À chegada, os clientes terão à sua espera uma bebida de boas-vindas, servida assim que se sentarem à mesa. Em redor das mesas, haverá grandes corações dourados, inspirados nos corações de Viana do Castelo, e rosas vermelhas. Já no teto, para fazer jus ao anúncio de um jantar “sob as estrelas”, haverá centenas de estrelas vermelhas projetadas digitalmente, numa instalação a cargo da empresa RXF Technically Creative. A Liz Garden é outra das empresas que se associa ao Lisbon Marriott Hotel na elaboração do evento.

Relativamente ao menu, o chef Dominic Smart preparou, como entradas, macaron de queijo de cabra com recheio de presunto e cebola caramelizada; gelatina de champanhe rosé com caudas de lagostim; e ovas de ouriço-do-mar com vinagrete de bisque acompanhado de vegetais. Já para prato principal, haverá que escolher entre duas opções: magret de pato com redução de vinho do Porto, cogumelos ostra e puré de três raízes; e supremo de garoupa com crosta de broa de milho e ervas, beignets de mexilhão com espuma de vinho verde e vegetais.

A sobremesa promete também ser uma surpresa, descrita como “serenata apaixonada de maçã em forma de coração, com cobertura de caramelo”. Durante a refeição estarão incluídos espumante, vinho tinto Bafarela Reserva Douro, vinho branco Dom Vicente (Dão), águas, café e chá. A noite será ocasião, também, para a realização de um sorteio de joias da ourivesaria Filipa’s Concept (Barreiro) e de coffrets de produtos de beleza Clarins. Cada mesa terá um número, sendo contemplado um casal, com uma joia ou um coffret.