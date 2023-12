Livros, brincos, biscoitos e tatuagens. Há Mercado de Natal no Porto este domingo

O Zero Box Lodge acolhe este domingo, dia 10, um Mercado de Natal onde estarão presentes sete marcas do Grande Porto.

Entre as 14h e as 20h, sete projetos locais juntam-se no Zero Box Lodge, na Rua do Ateneu Comercial do Porto, para um mercado de Natal em modelo informal, em que os criadores vão estar em contacto direto com o público, num ambiente mais intimista.

Quem fizer uma visita ao espaço vai encontrar peças de vestuário, brincos, cerâmicas, livros e revistas, entre muitos outros produtos que podem ser o presente de Natal ideal. A marca de streetwear desculpa babe é um dos projetos a marcar presença, ao lado da Stay Wise – livros e revistas nacionais e internacionais escolhidos a dedo -, da Molly Moks e os seus brincos coloridos, e da Numi, que vai levar as suas criativas peças de cerâmica e crochet. Juntam-se a estes artigos os biscoitos da Duriense e os produtos de cosmética natural da Luz da Terra.

Para além das marcas presentes, haverá ainda tatuagens “flash” feitas pelos artistas Raquel Mendonça e Gonçalo Sailor, música e vídeos em 360º.