Lisbon Art Weekeend: quatro dias de arte para todos

De 9 a 12 de novembro, a quinta edição do Lisbon Art Weekend promove novas exposições, talks, finissages e concertos, com entrada gratuita, em mais de 30 espaços dedicados à arte contemporânea em Lisboa.

Mais de 30 espaços, entre galerias, museus, ateliers, projetos públicos e coleções privadas abrem-se ao público de 9 a 12 de novembro, para a quinta edição do Lisbon Art Weekend. Durante quatro dias, a iniciativa sem fins lucrativos, de Merve Pakyürek e Marc Kean Paker, promove novas exposições, talks, finissages e concertos, de mais de 250 artistas nacionais e internacionais, nomes consagrados e talentos emergentes. De entrada gratuita, este evento é um convite a todas as pessoas para celebrar a arte contemporânea na capital.

Participam, nesta edição, a 3+1 Arte Contemporânea, Appleton, Atelier Concorde, Balcony Gallery, Casa da Liberdade – Mário Cesariny e Perve Galeria, Cristina Guerra Contemporary Art, Dialogue Gallery, Document, Duplex, Eritage Art Projects, Fábrica das Águas, Galeria 111, Galeria Bruno Múrias, Galeria Diferença, Galeria Filomena Soares, Galeria Foco, Galeria Francisco Fino, Galeria Miguel Nabinho, Galeria Nave, Galeria Vera Cortês, Hangar Centro de Investigação Artística, Jahn und Jahn, Kunsthalle Lissabon, La Junqueira Artists Residency, Madragoa, Monitor Lisbon, mono, Movart, No-No Gallery, NowHere, Underdogs Gallery, Zaratan – Arte Contemporânea.

Em algumas mostras, os visitantes serão conduzidos pelos próprios artistas ou pelos curadores para dar a conhecer as obras apresentadas. Já os Guided Tours by Cervezas Alhambra proporcionam diferentes visões da cena artística contemporânea em vários pontos da cidade, sempre com reserva antecipada. O programa completo pode ser conhecido aqui.