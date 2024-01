Hotel Craveiral, no sudoeste alentejano, oferece noites a quem viajar de comboio

O Craveiral Farmhouse, um hotel de luxo rural a poucos quilómetros da Zambujeira do Mar, no sudoeste alentejano, lançou uma campanha de incentivo ao uso do comboio como meio de deslocação no país. Oferece duas noites a quem chegar por essa via, até 31 de maio.



“O nosso objetivo é contribuir para a mobilidade elétrica, incentivando a deslocação até ao Craveiral Farmhouse de comboio. À chegada, os clientes terão uma viatura elétrica para as levar até ao hotel”, começa por esclarecer Pedro Franca Pinto, proprietário deste hotel no concelho de Odemira. O ex-advogado, desde sempre apaixonado pela agricultura, cumpriu o sonho antigo de poder dedicar-se a 100% à terra e ao cuidado da natureza, e abriu este hotel há cinco anos, com 38 casas (estúdio a T2), três piscinas (uma interior) e um ginásio.

A ideia de oferecer duas noites aos hóspedes que ali cheguem através dos comboios da CP surgiu de um hábito que o próprio hoteleiro tem de quando em vez. “Na maioria das vezes faço esta viagem [entre Lisboa e o hotel, em São Teotónio, Odemira] de carro, mas quando vou de comboio, encaro-a como uma ótima oportunidade. Temos tempo para ler, trabalhar, pensar e olhar a paisagem. Por isso, achei que era uma boa ideia para sinalizarmos que se pode viajar de comboio em Portugal e ir e voltar do Craveiral de comboio”, explica à Evasões.

A oferta, “válida até 31 de maio de 2024, mediante disponibilidade, destina-se a promover a mobilidade sustentável”. Segundo Pedro Franca Pinto, os hóspedes interessados têm apenas de contactar o hotel previamente pelo email [email protected], dando nota da data pretendida, e o hotel trata de agilizar o transporte de e para a estação de Santa Clara-Saboia, a cerca de 20 minutos de distância. A título de exemplo, uma viagem de ida, em Intercidades, com partida de Lisboa – Sete Rios demora cerca de 2h15 e custa 19 ou 25,80 euros (em primeira classe ou em turística), mas também se pode partir do Porto e de Faro.

À chegada, os hóspedes do Craveiral Farmhouse serão recebidos por um motorista do hotel numa carrinha elétrica com até oito lugares. “A reserva das noites está apenas dependente da disponibilidade do nosso transporte, pelo que caso esteja cheio, sugerimos outras datas. A tipologia do alojamento é escolhida por nós consoante o número de pessoas, entre duas e seis”, esclarece o proprietário do hotel. A oferta inclui duas noites com pequeno-almoço e o hotel aceita animais. Os hóspedes têm apenas de apresentar o bilhete do comboio no check-in, e desfrutar.