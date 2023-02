Há uma nova exposição de camélias para ver no Parque de São Roque, no Porto

Entre 4 e 5 de março, Campanhã acolherá a 27.ª Exposição de Camélias do Porto, que conta com um programa cultural diversificado.

Março é o mês das camélias e o Porto é conhecido como a cidade desta flor, considerada património natural e cultural na Invicta. O primeiro fim de semana do próximo mês marca o regresso da Exposição de Camélias do Porto, que terá lugar no Parque de São Roque, em Campanhã.

Além da tradicional mostra com diferentes exemplares da flor, irá decorrer um mercado e o Concurso das Camélias. Paralelamente, o evento contará com um programa cultural e de animação que inclui concertos, espetáculos de marionetas, prova de vinhos, oficinas e visitas guiadas.

A iniciativa da Câmara do Porto e da Associação Portuguesa das Camélias, em parceria com a Casa São Roque, é de acesso livre. O parque foi recentemente renovado e ampliado, tendo agora

um labirinto natural e um parque infantil. Antecipando o fim de semana florido, sexta-feira 3 será marcada por uma ação promocional alusiva às camélias, nas estações de metro da Trindade, Casa da Música e São Bento.