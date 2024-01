Há um novo “lanche ajantarado” no Porto, com vista para o Douro

O espaço MXM Food & Drinks, no Porto, lançou o novo conceito de “slunch”, um “lanche ajantarado” aos sábados à tarde, com vista para o rio Douro. A primeira data acontece já dia 27 de janeiro.



“Um lanche ajantarado” de que se pode usufruir em tardes soalheiras ou enquanto se contempla “o espetáculo único” do pôr-do-sol no Douro é o que a MXM Food & Drinks, no Porto, propõe a partir de agora para animar as tardes de sábado. Equipado com uma esplanada com 40 lugares e sendo um espaço cultural, a MXM Food & Drinks decidiu aliar a comida à música ao vivo ou a presença de um DJ. O primeiro “slunch” é este sábado.

“No último sábado de janeiro haverá atuação de Joana Nunes e a sua banda e, no primeiro de fevereiro, a animação estará a cargo do DJ”, lê-se em comunicado. Já a carta de comidas e bebidas inclui hambúrgueres artesanais, tostas, chips de batata-doce, saladas, granola, cocktails com e sem álcool (entre as 16h e as 18h). Quem quiser pode ainda ficar para jantar no espaço interior da MXM ART Center, um tributo à arte e à dança urbana.

Situado na Rua do Ouro, nº 264, no Porto, entre a Ribeira e a Foz, na MXM Art Center funcionam a MXM Artists & Productions, produtora e realizadora de espetáculos; a escola de dança MXM Dance Studio, focada em formação e no ensino artístico, e a MXM Food & Drinks, dedicada à restauração e lazer. O projeto é de Max Oliveira, empresário fundador dos Momentum Crew, grupo do estilo breaking que cumpre este ano 20 anos de carreira.