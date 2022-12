Grupo Otro aposta na perfumaria e alfaiataria de luxo na Avenida da Liberdade

Na Otro Perfume Concept, perfumaria de nicho na Avenida da Liberdade, em Lisboa, o atendimento faz-se com discrição e o “ticket médio” por cliente pode chegar aos 800 euros. Uma alfaiataria complementa o serviço, agora com loja aberta para a rua.

Perfeitamente alinhados nas prateleiras, os frascos de perfume da Otro Perfume Concept são tão caros quanto aparentam. “Temos o privilégio de representar 96% das marcas em regime de exclusividade. Somos distribuidores da Montale e da Macera e trabalhamos com as duas marcas mais caras do mundo, registadas no Guinness World Records: a Clive Christian, que vai até aos 174 mil euros, e a Spirit of Dubai, que pode ir até um milhão e 300 mil euros”, diz o fundador do grupo Otro.

Hugo Banha, lisboeta de 40 anos, nasceu numa família humilde, conta à “Evasões”. Começou por trabalhar em discotecas e esteve 14 anos ligado ao mercado de luxo, até decidir arriscar na criação de uma perfumaria de nicho, em 2015, que poucos conseguissem replicar. Pouco tempo depois, surgiram a Otro Private Tailoring, clube privado de alfaiataria, a Otro Architecture & Design e, há dois anos, o Otro Restaurante, com carta e equipa liderados pelo reconhecido chef Vítor Sobral.





A loja da Avenida da Liberdade (a que se juntam Cascais e Vilamoura), tem apenas 27 metros quadrados, mas conta com seis funcionários que asseguram um serviço “100% acompanhado”, com direito a idas à rua para limpar o olfato. Entre as 600 referências de 40 marcas que vendem, apenas a Eugénio Campos é portuguesa, e os perfumes mais vendidos começam nos 180 euros, no caso da Nishane. Mas “o mais caro é o que mais vende”, nota, e algumas marcas esgotam em poucas horas.

“O nosso cliente usa um perfume para treinar, outro para trabalhar, um para ir sair à noite, para tudo”, continua Hugo Banha, explicando que na perfumaria de nicho não há distinção de género. Já a disposição da loja é alterada a cada três semanas para que “não haja memórias fotográficas”. A cinco minutos dali, nas galerias comerciais do Tivoli Forum, a Otro Private Tailoring ganhou a primeira loja física, cuja novidade é a coleção de pronto-a-vestir que se junta à confeção de fatos, camisas e calçado.

“Todos os fatos são slim fit e feitos de algodão e caxemira. A camisaria é de algodão e linho e assenta tudo como uma segunda pele”, descreve Hugo Banha. Há opções para todos os momentos e ocasiões, assim como calçado, gravatas e pulseiras que podem ser sempre personalizadas. Quem comprar todos os modelos consegue criar até 67 “looks” diferentes, e quando estes esgotarem, serão desenhados novos, para que tudo seja o mais exclusivo possível. Um fato completo começa nos 750 euros.