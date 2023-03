Gourmet Experience vai ter showcooking do chef Kiko (e concerto de Lena d’Água)

O chef Kiko Martins prepara-se para dar uma sessão de cozinha ao vivo no seu restaurante Poke, no Gourmet Experience do El Corte Inglês. A cantora Lena d’Água será sua convidada, dando um concerto às 22h.





Cozinha e música vão unir-se novamente na próxima sexta-feira, 31 de março, no Gourmet Experience instalado no sétimo piso do El Corte Inglês O chef Kiko vai cozinhar ao vivo três pratos do seu restaurante Poke, tendo como convidada a cantora Lena d’Água, que dará um concerto com acesso livre, no átrio dos restaurantes, a partir das 22h.

O chef Kiko irá compor um de lombo de atum, puré de cenoura, molho kimchi e arroz e outro de sashimi de vieira e beterraba em texturas com algas tosaka, avelã e arroz. Ambos estão disponíveis no menu do restaurante. De sobremesa, a dupla fará o vulcão havaiano, ou seja, cremoso de chocolate negro 74% com telha de cacau, espuma de goiaba e crumble de avelã.

Segundo a organização da iniciativa, a sessão de cozinha terá início às 19h, seguindo-se, às 22h, um concerto de Lena d’Água com acesso livre, integrado na agenda de eventos musicais que tem animado o Gourmet Experience do El Corte Inglês toda as sextas-feiras, dentro de diversos horários.

As cozinhas havaiana e japonesa fundem-se no Poke há cinco anos, tendo este restaurante resultado de um conjunto de ideias que o chef Kiko trouxe de uma viagem por 23 países diferentes. No mesmo piso localizam-se também os restaurantes Tasca Chic e Jacaré, ambos de José Avillez; Cascabel; Balcão (do chef Henrique Sá Pessoa), Ribalta e Imanol.