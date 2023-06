Festas disco e almoços no terraço: as novidades do Mama Shelter

O hotel Mama Shelter, entre o Rato e o Marquês de Pombal, em Lisboa, tem uma mão cheia de novidades para todas as horas, desde almoços servidos no terraço a festas disco a meio da semana.



Desde o início de maio que o terraço do Mama Shelter – com vista para o Castelo de São Jorge, Ponte 25 de Abril e Basílica da Estrela, entre outros ícones lisboetas – recebe as “Mama Disco Fever”, um evento dedicado à música disco que acontece todas as quartas-feiras. Começa no nono piso do hotel, às 18h, com música de DJ e desce depois para o restaurante no piso térreo, com a pista de dança ao centro e várias bolas de espelho. A festa só termina, em querendo, à uma da manhã.

A mais recente novidade do terraço prova-se, porém, durante a luz do dia. Almoçar é agora possível entre as 12h e as 15h, com um menu do dia assinado pelo chef Nuno Bandeira, que inclui um prato de carne (lagartos grelhados com batata frita, rúcula e mayo de togarashi) ou peixe (poke bowl de atum com arroz de sushi, edamame, ceboleto, manga, sementes de sésamo, cebola roxa, pepino, pó de alga nori e tomate cherry), bebida e café por 22 euros.





Quem preferir uma opção mais saudável pode optar pela salada à base de alface baby, burrata, pêssego grelhado com mel, hortelã, nozes e vinagrete balsâmico acompanhada por bebida e café, pelo valor de 18 euros. Em simultâneo com os menus estão também disponíveis alguns pratos frios e sobremesas do rooftop do Mama Shelter. Nos dias de Mama Disco Fever, em que o lema é “as quartas-feiras são os novos sábados”, o menu do restaurante é o habitualmente disponível.

Com o menu do dia a funcionar no terraço, para os almoços no restaurante estarão disponíveis apenas os hambúrgueres, saladas e as pizzas napolitanas cozinhadas no forno do Mama, como a quattro formaggi, a diavola, a calzone pancetta, a mamoroni, entre as 12h e as 15h. A partir das 15h e até à hora de jantar só serão servidas pizzas. O restaurante aconselha os clientes a efetuar uma reserva prévia através do seu website.