Feira Medieval anima Palmela, no próximo fim de semana

Danças medievais, acampamentos, demonstrações de voo livre e espetáculos de fogo são algumas das atividades programadas para mais uma edição da Feira Medieval, a decorrer de 22 a 24 de setembro, no Castelo de Palmela.

É já no próximo fim de semana, de 22 a 24 de setembro, que o Castelo de Palmela recua até 1288, à boleia da Feira Medieval. “O Primeiro Mestre Português na Ordem de Santiago” é o tema da edição deste ano, promovida pelo Município de Palmela, que se foca na separação de Castela do ramo português da Ordem de Santiago e na eleição do primeiro Mestre português, D. João Fernandes.

Ao longo dos três dias, a animação vai ser constante, graças a artesãos, música, danças medievais, acampamentos, demonstrações de voo livre, apresentações de armas, cortejos, espetáculos de fogo, torneios, oficinas, Episódio Almenara, Assalto ao Castelo. Haverá ainda vários pontos de restauração e animação permanente em vários espaços do recinto da Feira, bem como atividades complementares: uma caminhada e um percurso acessível a pessoas com deficiência visual.

A Feira vai estar aberta ao público dia 22, das 17h às 24h; dia 23, das 14h às 24h; e dia 24, das 14h às 23h. As pulseiras têm ou valor de 4 euros, para um dia, e 7 euros, para os três dias (a entrada é gratuita para visitantes até aos 12 anos). Como já é habitual, vai estar disponível um serviço de aluguer de trajes da época, junto à entrada do recinto, cujo valor inclui a entrada na Feira.

As pulseiras para o evento já se encontram em venda antecipada e podem ser adquiridas até amanhã, 15 setembro, nas Bibliotecas Municipais de Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo e na União das Freguesias de Poceirão e Marateca, e até 21 de setembro, no Cine-Teatro S. João, em Palmela.