Feira do Montado regressa a Portel com queijos, vinho, enchidos e workshops

Durante cinco dias, a Feira do Montado reúne em Portel alguns dos melhores produtos regionais, além de concertos, workshops e artesanato. É assim há mais de duas décadas.

Um dos mais conhecidos eventos gastronómicos no Alentejo está de regresso marcado, com a sua 22.ª edição. A Feira do Montado assenta arraiais no Parque de Feiras e Exposições de Portel durante cinco dias, a 29 e 30 de novembro e a 1, 2 e 3 de dezembro, somando cerca de 200 expositores com os melhores produtos da região.

A gastronomia fica representada pelos vários produtores de queijos, vinhos, enchidos, mel e azeites que marcarão presença, mas também pela mostra gastronómica “Sabores do Montado” na tenda da restauração, na qual serão provados pratos regionais (destaque natural para o uso do porco alentejano), confecionados por restaurantes do concelho de Portel.

Num festival que presta homenagem a um dos principais patrimónios naturais alentejanos, o montado, a cortiça também estará em destaque, e em várias vertentes, da moda ao artesanato, em artigos como peças decorativas, mobiliário, calçado e acessórios.

Workshops, espetáculos de magia, showcooking, atividades desportivas e debates também fazem parte do cartaz da Feira do Montado, que se espera receber mais de 30 mil pessoas na edição deste ano. Além disso, ainda há música ao vivo, tanto em concertos de nomes como Diogo Piçarra e Sara Correia como em atuações do Grupo de Cantares Regionais de Portel e do Grupo Cante Tradicional Alentejano Os Almocreves. Veja a programação completa do certame aqui.