Feira da Caça de Mértola reúne gastronomia, observação de aves e música

A iniciativa acontece entre 20 e 22 de outubro, com tasquinhas, concursos, birdwatching, provas de vinhos locais e demonstrações de falcoaria.

Este fim de semana, a Feira da Caça está de regresso a Mértola com a sua 14.ª edição, que reúne, ao longo de três dias, um programa que inclui gastronomia, espetáculos musicais e outras atividades. Entre 20 e 22 de outubro, a iniciativa assenta arraiais no Pavilhão Multiusos Expo Mértola, onde estarão tasquinhas com pratos de caça da região, mas também serão feitas sessões de showcooking, provas de vinhos de Mértola, bailes e concertos (entre os quais o de José Malhoa).

Demonstrações, montarias e caçadas de falcoaria, uma exposição de fauna viva, um passeio guiado para observação das principais espécies cinegéticas e aves de rapina, campeonatos de salto, concursos de mel e demonstrações de cães coelheiros são outros dos destaques desta feira focada na temática da caça e da biodiversidade, que agora regressa à vila alentejana. Saiba mais sobre o programa da Feira da Caça de Mértola aqui.

Em paralelo, já está a decorrer a Semana Gastronómica da Caça pelos 17 restaurantes aderentes, espalhados pelo concelho de Mértola. De 16 a 22 de outubro, é possível provar à mesa destas casas pratos como javali estufado com cogumelos, açorda de perdiz, coelho bravo frito, bifinhos de veado, coelho à caçador, sopas de lebre, arroz de pato ou mil-folhas de perdiz, entre outras propostas. Veja a lista dos restaurantes aderentes aqui.