Exposição de Camélias portuense com atividades gratuitas para toda a família

A 28.ª Exposição de Camélias do Porto tem lugar, no Parque de São Roque, já neste fim de semana. Os visitantes encontram espécies das mais variadas formas e cores, num evento que junta dezenas de produtores, nacionais e internacionais. O programa inclui ainda atividades para diferentes públicos. Tudo de acesso livre.

A camélia, flor muito associada ao Porto, está no centro da exposição, que pode ser visitada no sábado, entre as 14h e as 19h; e no domingo, das 10h às 19h. A habitual entrega de prémios acontece logo no primeiro dia, às 15 horas, na Tenda, sendo distinguidas a Melhor Camélia de Origem Portuguesa, a Melhor Camélia e a Melhor Ornamentação de Mesa e Arranjo Floral.

Mas o certame, organizado pela Câmara Municipal e pela Associação Portuguesa de Camélias, disponibiliza também uma série de atividades gratuitas, a pensar em toda a família. Há animação itinerante, circo, oficinas para os miúdos e espetáculos a decorrer em diferentes pontos do Parque, incluindo o famoso Labirinto.

Para sábado estão agendados concertos de Amara Quartet (15h30), Charlotte Akendhead (16h), dos saxofonistas Rodrigo Amado e Ricardo Toscano (17h) e do dueto de violinistas Blue & White (18h).

No domingo, o programa musical começa com um recital de piano de Carlos Biachini (11h), prossegue com um concerto de Pedro Lima e João Miguel Braga Soares, fruto de uma ativação sonora (17h), e culmina num espetáculo que reúne a harpista Ana Aroso, a saxofonista Isabel Anjo e a soprano Marina Pacheco (18h).

Pelo meio, surgem outras propostas, do registo em fotografias a la minute, pela mão d’“A Fabulosa Máquina de Fazer Parar o Tempo”, à animação itinerante do projeto Persil Noir (ambos no sábado, a partir das 14h30).

Já o último dia do certame conta com momentos de circo, a cargo de “Piano Clown” (15h), o espetáculo “Carmim”, da companhia Coração nas Mãos (16h) e o percurso-oficina pelo parque, orientado pelo Explorador Florentino (11h e 16h).

Na manhã de domingo, o Centro de Educação Ambiental promove ainda uma série de oficinas de acesso livre, mas vagas limitadas, a ocupar por ordem de chegada. “Camélias em Origami”, “Criação de Bijuteria Ecocriativa”, “Degustação de Chá”, “Decoração de Máscaras” e “Cháhuã” são os temas.