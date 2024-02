Evasões à sexta: São muitos carnavais

Esta é a capa do suplemento Evasões, que sai amanhã, sexta-feira, com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

Carnavais há muitos. Uns com raízes ibéricas, outros de sabor transatlântico. Conheça as nossas quatro escolhas para 2024 – sem esquecer o que comer, onde dormir e o que visitar.

Novidades

O chef Nuno Gonçalves assumiu a cozinha do Terra Nostra Garden Hotel, nas Furnas, ilha de São Miguel, com a missão de elevar a cozinha regional, recorrendo a produtos de proximidade, inclusive aqueles que crescem no jardim. Entre as novidades está também o TN Sushi Bar, onde o peixe açoriano é protagonista.

Ficar

Bem-estar, natureza e gastronomia são os pilares do Lavandeira Douro Nature & Wellness, um resort em Baião ladeado pelo rio Ovil e repleto de vinhedos, perto da aldeia de Ancede. Uma estada para todo o ano, que convida literalmente a tomar um banho de pura natureza.