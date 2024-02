Evasões à sexta: as cozinhas do sudeste asiático em Portugal

Esta é a capa do suplemento Evasões, que sai amanhã, sexta-feira, com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.



Tema de capa

Os mistérios da cozinha do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente vão-se revelando à mesa no Porto e em Lisboa. Parta nesta aventura.

Restaurantes

Peixe e marisco crus, curados e cozinhados são a aposta do Guelra, recentemente aberto em Belém, Lisboa. Na cozinha do projeto, liderado pelos mesmos donos do bem-sucedido O Frade, está o chef Manuel Barreto, focado no produto nacional e na contemporaneidade.

Ficar

Um clássico da hotelaria de São Pedro do Sul, o Grande Hotel Thermas apostou num novo spa para atrair visitantes durante todo o ano com um ramalhete de experiências sensoriais. Massagens, piscinas aquecidas e salas de relaxamento panorâmicas são algumas das propostas.