A maior piscina de ondas do país está prestes a reabrir

A Praia Fluvial das Rocas, situada num lago com um quilómetro de extensão em Castanheira de Pera, reabre ao público já na próxima semana. A época balnear para 2024 estende-se até 15 de setembro.

Situada no coração de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, a Praia Fluvial das Rocas está prestes a iniciar a sua época balnear para 2024, refrescando o verão que aí vem entre 1 de junho e 15 de setembro. Esta que é uma das praias mais procuradas da região, situada num lago com um quilómetro de extensão, inclui aquela que é tida como “a maior piscina de ondas do país”, com 2100 metros quadrados de dimensão.

Este espaço de lazer, que abriu portas ao público há praticamente duas décadas, em 2005, inclui uma ilha no centro da praia, uma albufeira, uma ponte secular e zona de toldos e espreguiçadeiras. As águas da Ribeira de Pera refrescam os dias mais quentes, junto a palmeiras e com vistas para a Serra da Lousã. O horário de funcionamento é entre as 10h e as 19h, à exceção dos meses de julho e agosto, com a praia a abrir às 9h30 e a encerrar pelas 19h30.

No site oficial da Praia Fluvial das Rocas, que recebe cerca de 100 mil visitantes por ano, é possível ficar a par do leque de atividades que se podem fazer no local, como passeio em barco a remos ou em gaivota, slide, escalada ou rapel, dando conta ainda de algumas opções de alojamento ali mesmo. Os preços de entrada são variados e partem dos sete euros por pessoa, sendo gratuita a entrada a crianças até aos cinco anos. Saiba mais sobre o preçário para 2024 aqui. Também no site oficial, está listada a programação para os próximos meses, onde se incluem, entre outros exemplos, caminhadas, teatro, street food ou a Feira da Juventude.