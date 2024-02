Entrudo chocalheiro de Podence mantém a tradição transmontana

Chama-se Entrudo Chocalheiro ao Carnaval da aldeia de Podence, em Macedo de Cavaleiros. Durante séculos, a tradição dos caretos foi-se preservando e hoje é Património Imaterial da Humanidade.

Pensa-se que a figura do careto – personagem mascarada que enverga um fato colorido e chocalhos – remonta há vários séculos e que os seus rituais de inverno estariam ligados à fertilidade na agricultura e à fecundidade. Esta festa comunitária anuncia o final do estação mais fria e a chegada da primavera.

O isolamento do Nordeste Transmontano terá contribuído para a tradição se manter durante séculos. No entanto, nas décadas de 1950 e 60, esteve em vias de desaparecer devido à massiva emigração e à guerra colonial. Conseguiu sobreviver a ambos e em 2019 a festa foi classificada como Património Imaterial da Humanidade da UNESCO, fruto do trabalho da Associação do Grupo de Caretos.

Nos quatro dias de festa, de 10 a 13 de fevereiro, haverá animação nas ruas da aldeia, além de passeios de barco na albufeira do Azibo, caminhadas por trilhos ligados ao entrudo, mercado de rua e tabernas tradicionais.

Sábado 10, a partir das 15.30 horas, os “facanitos” (crianças vestidas de caretos) vão andar à solta imitando os mais velhos, e a partir das 23 horas é a Noite Chocalheira, em que os caretos vão com os seus trajes e chocalhos pela aldeia atrás das raparigas. No Domingo Gordo, dia 11, os caretos voltam à rua durante a tarde e à noite haverá concerto com o grupo de música tradicional Trasga. Na noite de segunda-feira 12 cumpre-se o Pregão Casamenteiro e a Noite da Máscara Mágica com Desfile Enigmático. Depois, fazem-se ouvir as gaitas-de-foles com os Roncos do Diabo. A festa termina no dia seguinte, terça 13, com mais uma saída de caretos e, ao fim da tarde, com a Queima do Entrudo.

Passear no Azibo e conhecer sítios com história

É na envolvência de Podence que se encontra a Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo. Se esta altura do ano não é a mais convidativa para aproveitar as suas praias fluviais, passeie-se por um dos seus cinco trilhos ou pela ciclovia de 16 quilómetros.

Para comer, em Podence e arredores há várias opções para se experimentar a cozinha local. Se quiser fazer um pequena visita de automóvel pela região, vale a pena ir até à aldeia de Romeu, já em Mirandela, onde se encontra o Maria Rita. Aberto desde os anos 1960, o restaurante continua a servir mesmo pratos, incluindo sopas secas, feijoca à transmontana e posta mirandesa.

Para passar a noite no coração do nordeste transmontano, a Pousada de Bragança oferece, além de muita história, visto ser um ícone arquitetónico modernista da Escola do Porto (foi desenhada José Carlos Loureiro), a possibilidade de se experimentar um restaurante estrela Michelin, único na região. É o G, dos irmãos Geadas, que elevaram os sabores locais a uma experiência de luxo.

Web: caretosdepodence.pt

Maria Rita

Rua da Capela, Romeu, Mirandela

Tel.: 278 939 134

Web: quintadoromeu.com

Das 12h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h30. Encerra domingo ao jantar e segunda

Preço médio: 25 euros

Pousada de Bragança

Rua Estrada do Turismo

Tel.: 273 331 493

Web: gpousada.com

Preços: quarto duplo desde 145 euros (com pequeno-almoço)