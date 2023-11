Drama, crime, ação: sete séries para acompanhar nos próximos dias

A estreia da sexta temporada da série "The Crown", que parte de acontecimentos reais em torno da família real britânica, como a morte da princesa Diana, em 1997, é um dos destaques desta semana. Mas há mais para ver.

Suburra Eterna

14/11 | Netflix

Roma, 2011. Com as instituições políticas à beira do colapso, o Vaticano é abalado por escândalos e o caos grassa pelas ruas da capital italiana. Cinaglia (Filippo Nigro) tentou preservar o legado de samurai e, juntamente com Badali (Emmanuele Aita), supervisiona todas as atividades criminosas na cidade com o apoio de Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli). As duas últimas coordenam agora os Anacleti e Nadia (Federica Sabatini), que ajudam a gerir os pontos de tráfico em Óstia. Porém, nem todos aceitam a ordem estabelecida.

Um homicídio no fim do mundo

14/11 | Disney+

Com outras oito pessoas, a detetive amadora da geração Z e hacker especialista em tecnologia Darby Hart (Emma Corrin) é convidada por um milionário solitário (Clive Owen) para um retiro num local remoto e deslumbrante. Quando um dos convidados é encontrado morto, Darby põe em prática as suas capacidades para provar que se tratou de um homicídio, enquanto rema contra uma maré de interesses divergentes antes que o assassino volte a matar.

A Tradutora do Silêncio

15/11 | Disney+

Frankfurt, ano 1963. Eva Bruhns, uma intérprete da língua polaca, vive com os pais que gerem um restaurante. Todos aguardam o iminente noivado de Eva com o rico herdeiro Jürgen Schoormann. Em cima da hora, ela é convidada a trabalhar como tradutora no tribunal, onde está prestes a decorrer o primeiro julgamento de antigos oficiais das SS acusados dos crimes cometidos no campo de concentração de Auschwitz. Os pais e o futuro noivo tentam dissuadi-la, mas Eva aceita o trabalho.

The Crown

16/11 | Netflix

Estreia da sexta temporada. A princesa Diana de Inglaterra e Dodi Al-Fayed estreitam o relacionamento, mas um acidente de automóvel ocorrido no final de agosto de 1997 em Paris muda a história. Após a morte da mãe, o príncipe William tenta voltar à rotina em Eton, enquanto a monarquia enfrenta a opinião pública. À medida que a data do seu jubileu de ouro se aproxima, a rainha contempla o futuro da monarquia: o casamento de Charles e Camilla e o início do conto de fadas de William e Kate. Com Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Eileen Atkins, Jeremy Northam, Victoria Hamilton, Alex Jennings e Lia Williams. Uma série criada por Peter Morgan.

Becoming Elizabeth

16/11 | TVCine Emotion | 22h10

Nova série sobre Elizabeth Tudor, a jovem filha de Henrique VIII e Ana Bolena que viria a tornar-se uma das mais importantes e longevas rainhas da história de Inglaterra, Isabel I. Órfã aos 14 anos, Elizabeth teve uma longa e atribulada jornada até à coroa, com intriga e lutas de poder. Da autoria de Anya Reiss, jovem e promissora dramaturga britânica, “Becoming Elizabeth” é protagonizada por Alicia von Rittberg, Romola Garai, Bella Ramsey, John Heffernan, Oliver Zetterström, Jamie Parker e Jessica Raine.

Seal Team

16/11 | FOX | 22h15

Estreia da sexta temporada. Bravo é apanhada numa emboscada mortal e não sairá ilesa. Posteriormente, a equipa e as suas famílias reúnem-se para avaliar as consequências. Além disto, é destacada para uma missão de alto risco em território controlado pelos russos, enquanto Clay luta com a sua recuperação; e trabalha com as YPJ para descobrir quem é responsável pelo bombardeamento do U.S.S. Crampton. Com interpretações de David Boreanaz, Max Thieriot, Neil Brown Jr. e A. J. Buckley.

Amor Aqui e Agora

Netflix

Uma série com uma dezena de episódios passada durante a pandemia de covid-19, que acompanha outras tantas histórias de amor, pejadas de paixão e desgosto. Tramas made in Taiwan, que contam com um elenco de luxo, incluindo Gingle Wang, Wu Kang-ren, Ruby Lin, Alyssa Chia, Dee Hsu, Austin Lin, Esther Liu, Huang Lu Tzu-yin (Lulu), Tseng Jing-hua, Vivian Sung, Puff Kuo, Kelly Lin, Derek Chang, Terrance Lau Chun-him, Shiou Chieh-kai, Berant Zhu, Nash Zhang, Nikki Hsieh, Johnny Yang e JC Lin.