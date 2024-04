Dos caracóis às francesinhas, cinco festivais para ir de norte a sul

Do Festival das Francesinhas em Coimbra ao Festival do Caracol de Cuba e à Feira do Fumeiro na capital, cinco sugestões de festivais gastronómicos para visitar em breve, pelo país.

Feira do Fumeiro, Lisboa

De 18 a 21 de abril

A Junta de Freguesia de Carnide, na capital, volta a organizar mais uma edição da Feira do Fumeiro, que reúne mais de 30 barraquinhas dedicadas a enchidos, queijos e outros petiscos. Acontece de 18 a 21 de abril, no Jardim da Luz (também conhecido como Jardim Teixeira Rebelo), entre as 11h e as 22h (exceção para quinta, quando começa pelas 15h, e para domingo, terminando pelas 20h). Espera-se ainda animação de rua, atuação de ranchos, música tradicional e workshops. Saiba mais aqui.

Festival das Francesinhas, Coimbra

De 3 a 12 de maio

A iniciativa acontece várias vezes por ano, tendo-se já fixado em locais como Maia, Setúbal, Oeiras, Ponta Delgada, Funchal ou Seixal. Desta vez, o primeiro Festival de Francesinhas de 2024 desloca-se até Coimbra, no Parque Dr. Manuel Braga. De 3 a 12 de maio, restaurantes do Porto – conhecidos por confecionar o popular prato portuense – estarão presentes no recinto, que tem entrada livre. O evento acontece entre as 12h e as 15h e entre as 19h e as 22h30. Saiba mais aqui.

Petiscos & Vinhos do Tejo, Santarém

De 5 de abril a 5 de maio

A cozinha local e os vinhos frescos marcados pela proximidade ao Tejo são os protagonistas deste festival, que já soma quatro edições e que decorre até 5 de maio, em Santarém. Cada menu custa 10 euros (e inclui um petisco e um copo de vinho) e pode ser provado à mesa de 27 restaurantes e gastrobares aderentes, na zona urbana de Santarém. A iniciativa conta ainda com descontos e prémios para os primeiros 15 participantes a visitar dez dos restaurantes que estão em parceria com o festival. Saiba mais aqui.

Festival do Caracol, Cuba

A sexta edição do Festival do Caracol está de regresso marcado à vila alentejana de Cuba, entre os dias 24 e 26 de maio, com o objetivo de fomentar a economia e restauração locais. Durante três dias, este que é um dos petiscos de eleição de muitos quando chegam os dias quentes vai poder ser provado nas “tasquinhas” presentes no Largo Conde da Esperança (também conhecido por Largo da Bica). Saiba mais pormenores na página de Facebook do município.

Festival do Lagostim e Peixe do Rio, Ferreira do Zêzere

De 19 a 28 de abril

O município de Ferreira do Zêzere promove, entre os dias 19 e 28 de abril, o festival gastronómico do lagostim e peixe do rio, oportunidade para dar a conhecer o património natural, arqueológico, arquitetónico e cultural do concelho. Os restaurantes, cafés e pastelarias aderentes darão a provar “variadas receitas com base nos produtos endógenos do rio Zêzere: lagostim e peixe do rio”, em versões mais tradicionais ou mais contemporâneas, como a sopa de peixe com lagostim, lagostim salteado, em creme, de caril, em risoto ou em empadas e rissóis, entre outros. No âmbito do festival vão ocorrer também um mercado de produtos locais, artesanato ao vivo e diversos ‘showcookings’. Saiba mais aqui.