Do museu à piscina: 5 programas com artes e ofícios para fazer de norte a sul

Antiguidades à mostra e um jantar de luxo regado com champanhe em Lisboa, o México servido com imaginação em copos no Porto, o melhor de Alenquer vem em tigelas (e não só), e um brunch dominical na Caparica com queda para a natação.



Tesouros artísticos à vista na LAAF, em Lisboa

De 12 a 21 de abril, a Cordoaria Nacional, em Lisboa, volta a acolher a LAAF – Lisbon Art and Antiques Fair. A 21.ª edição desta feira de arte e antiguidades, promovida pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA), contará com 33 expositores, sobretudo portugueses, de antiquários, galerias de arte moderna e contemporânea, de joalharia e design. Como noutros anos, o espetro de peças à vista do público deverá abranger, nas palavras da APA, “porcelanas, pinturas antigas e contemporâneas, móveis, joias, pratas, cerâmicas, design, arte asiática, azulejos, imaginária, arte tribal”. Pelas 18 horas dos dias 15, 16, 17 e 19 acontecerá também um ciclo de Conversas Sobre Arte. As entradas para a LAAF vão dos 15 aos 25 euros (bilhete individual e duplo, respetivamente).

Os novos cocktails da Cantina dão muita luta

Uma dezena de preparados entrou em cena no espaço Cantina – Tacos & Cocktails, na Baixa do Porto. Todos saídos da imaginação da premiada barmaid da casa, Inês Moreira, todos dedicados aos ingredientes e cultura do México. A carta divide-os em quatro categorias, cada uma batizada com o nome de afamados lutadores mexicanos: Olímpico, Psicosis, Martha Villalobos e Rey Fenix. Os novos cocktails, com preços entre os 10 e os 15 euros, chamam-se La Pluma, El Primero, Água de Jalisco, Piña Descolada, Pasión de Verano, Don Cantarito, Barbacoa, Pistolero (na foto; uma variante da margarita, com Milk Punch Earl Grey, Dewar’s 8 Years e Giffard Piment d’Espelette, num copo bordejado de Tajín com laranja), Puesta del Sol e Pan de Muertos.

Champanhe e jantar a oito mãos no Feitoria

Prosseguindo as iniciativas de união de vinhos internacionais com a cozinha de cá, o lisboeta Feitoria Restaurante & Wine Bar organiza a 6 de abril um jantar com pratos de quatro chefs portugueses, emparelhados com champanhe Henri Giraud. Partilhando a casa das máquinas com o chef executivo do Feitoria, André Cruz, estarão Arnaldo Azevedo (do Vila Foz), Carlos Afonso (Oitto) e Rodrigo Castelo (Ó Balcão). Cada um levará às mesas duas criações. O jantar arranca às 19.30 horas e custa 285 euros por pessoa, pairing incluído. Reservas em 210 400 208 e [email protected].

Orgulho de Alenquer em sopa, merenda e vinho

Em Ventosa, Alenquer, acontece no fim de semana de 5 a 7 de abril o 19.º Festival de Sopas, Merendas & Vinhos. Com dez stands montados na Adega Cooperativa da Labrugeira (ACL), em que organizações locais mostram múltiplos trunfos gastronómicos da região. Haverá, por exemplo, sopa de peixe, de capote, de coentros, da pedra. Haverá pão recheado, sandes de cozido, carne do alguidar, ovos com farinheira, etc. Também não faltarão provas de vinhos produzidos na ACL. Ao longo dos três dias do festival acontecerão espetáculos de danças espanholas e ranchos folclóricos, bem como concertos. Os ingressos custam 3,50 euros para dia 5, e 4 euros para dia 6, sendo a entrada livre a 7.

Na Costa da Caprica, o brunch traz piscina

Os domingos no Crowne Plaza Caparica Lisbon passaram a ter “plunch”. Ou seja, um pacote que, entre as 12 e as 16 horas, junta brunch com acesso à piscina interior aquecida – ou ainda, no caso das crianças, às atividades que se desenrolam no Kids Club. O rol de comestíveis é familiar, incluindo croissants, pain au chocolate, panquecas, waffles, saladas e fruta, além de ostras e sushi, uma dupla que alterna semanalmente. O “plunch” vale 45 euros por adulto (bebidas alcoólicas pagas à parte) e 22,50 euros para menores dos quatro aos 12 anos. Reservas: [email protected].