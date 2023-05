Novo Crowne Plaza Caparica junta gastronomia e lazer com vista para o mar

O restaurante Raimundo é o coração pulsante do Crowne Plaza Caparica Lisbon, marca hoteleira que se estreia na área de Lisboa. A partir dele vivem-se dias de descanso ou de atividade física, na piscina, no spa ou até no golfe, na pacata Aldeia dos Capuchos.

Eternizado numa receita de amêijoas da qual, no entanto, não é o autor, António Raimundo de Bulhão Pato é homenageado no restaurante do novo Crowne Plaza Caparica Lisbon, encaixado na Aldeia dos Capuchos. O gesto não surge por acaso: afinal, o poeta e gastrónomo do século XX viveu os seus últimos anos no Monte da Caparica. A receita terá sido inventada pelo chef de cozinha João da Mata, do Hotel Central de Lisboa, em agradecimento ao crítico, mais conhecido por pratos de caça.

Quem se sentar à mesa do Raimundo – aberto das 07h às 23h com propostas para qualquer horário e apetite – não vai encontrar, porém, as famosas amêijoas como petisco. “Vamos tê-las como sugestão pontual em alguns dias, assim como outros mariscos à Bulhão Pato, mas não quisemos que [a presença do prato] fosse muito evidente”, justifica o chef Fábio Leonardo, lisboeta de 28 anos. A carta inclui, antes, uma interpretação livre da icónica receita: peixe da costa com arroz à Raimundo.

“Por norma usamos filete de corvina e robalo – consoante o que compramos todos os dias na lota da Costa da Caparica -, com um arroz cozinhado no caldo em que abrimos os mariscos à Bulhão Pato. No fim leva um pouco de vinho branco e de limão. A ideia é o arroz ser cremoso, para dar complexidade e estrutura ao prato, mas sem se aproximar muito do risoto”, revela o profissional. Da carta de partilha são também muito pedidos o choco à setubalense e o doce pão-de-ló à Raimundo.

A oferta de comidas e bebidas foi uma das apostas fortes da DHM – Discovery Hotel Management na renovação total do hotel de apartamentos Aldeia dos Capuchos. O bar Capa Rica, situado no átrio, ganhou uma esplanada exterior; enquanto o Lazy Bar serve a piscina exterior com espreguiçadeiras. Dar braçadas de maior distância só na piscina interior aquecida semi-olímpica. Nas imediações, o spa tem sauna, banho turco e duche vichy que deverão entrar em funcionamento antes do verão.

Um ginásio de grande dimensão com zonas de cardiofitness, musculação, treino funcional e alongamentos; sete salas de tratamentos com produtos Algotherm; um clube infantil; um campo de golfe e um centro de congressos fazem do hotel um “resort urbano”, nas palavras do seu diretor João Pereira. A localização é um trunfo, estando a 20 minutos de carro do centro de Lisboa e a cinco minutos da praia, o que tanto atrai viajantes em negócios como um segmento mais familiar e ou de casais.

Os 227 quartos e suítes, de várias tipologias, foram igualmente remodelados, com alguns pormenores decorativos ligados ao mar e ao surf, tão praticado na Costa da Caparica. A confirmar a adequabilidade aos dias de lazer em família surgem as suítes com um ou dois quartos, todas elas equipadas com uma pequena kitchenette com microondas, placa de indução, loiças e utensílios. Conforto e proximidade face à praia e à grande cidade aliam-se no primeiro Crowne Plaza da área metropolitana.