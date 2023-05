Dicas, livros e eventos para observar as estrelas

Se houver vontade de ver o céu a partir de outros lugares e tornar a atividade mais regular, eis algumas dicas de como tornar a experiência mais agradável. E ainda: recursos para aprofundar o conhecimento astronómico e eventos abertos ao público.

Dicas para observar o céu

Um pequeno guia cósmico para orientar quem se está a iniciar nesta atividade.

1. Melhor ou pior, o céu vê-se de qualquer lado, pelo que observá-lo a partir do lugar de onde estamos é a melhor forma de começar.

2. Usar o que já temos para auxiliar a observação, sejam uns binóculos ou uma câmara fotográfica. Mais tarde, pode fazer sentido investir num telescópio.

3. Se a observação for feita longe de casa, convém levar agasalho. Noites de boa visibilidade normalmente são secas e frias, mesmo que o dia tenha sido quente.

4. Ter paciência. Sugere-se aguardar meia hora para os olhos se adaptarem à baixa luminosidade, e desta forma, se tornarem mais sensíveis.

5. Caso seja preciso uma fonte luminosa para apontar para um livro, por exemplo, sugere-se usar apenas luz vermelha, para não perturbar a visão noturna.

6. Interpretar o que se vê, pode ser mais fácil recorrendo a livros (ver referências) ou aplicações como Sky Map (antigo Google Sky Map), Stellarium, SkyView, Star Walk, Star Tracker. Sugere-se baixar a luminosidade do ecrã do telemóvel para não perturbar a visão noturna ou, idealmente, pôr a luz avermelhada.

Livros para começar a olhar o céu

Identificar planetas e constelações ou aprender a manusear um telescópio são alguns dos temas abordados nestes dois livros de autores portugueses.

Pequeno Livro da Astronomia

Breve e de fácil compreensão, este livro é um bom ponto de partida para quem se quer iniciar na observação do céu noturno. Está dividido em capítulos que abordam temas como as galáxias, as constelações, as estrelas, o Sistema Solar e o céu nas diferentes estações do ano. Faz-se também uma introdução à constituição e manuseamento de pequenos telescópios, e apresenta uma carta celeste no final. Praticamente esgotado em todas livrarias, sugere-se procurá-lo em bibliotecas ou alfarrabistas.

Pequeno Livro da Astronomia, de Máximo Ferreira. Bizâncio. 136 páginas. PVP: 12,50 euros

O Céu nas Pontas dos Dedos

O Céu nas Pontas dos Dedos reúne informação essencial para a iniciação ao céu noturno a olho nu, apresentada de forma acessível, para leitores de qualquer idade. Inclui um planisfério celeste (274 mm de diâmetro) feito para o território português, para interação direta do leitor com o céu, usando literalmente as pontas dos seus dedos, podendo-se ajustar facilmente para a data e hora pretendidas.

O Céu nas Pontas dos Dedos, de Guilherme de Almeida. Plátano Editora. 46 páginas. PVP: 19,90 euros

Eventos ligados ao astroturismo

Observações regulares ou pontuais, uma festa e um curso são algumas das sugestões para alimentar a curiosidade sobre a Astronomia.

Mais perto das Estrelas

2ª quinta de cada mês, no Planetário do Porto – Centro Ciência Viva

Uma vez por mês, o Planetário do Porto – Centro Ciência Viva convida o público a ficar mais perto das estrelas, com uma breve demonstração no interior da cúpula do Planetário digital, que permite ver o céu da própria noite, seguida, no exterior, de observação astronómica com telescópio. A atividade é acompanhada e comentada por especialistas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), que mostram o céu dentro e fora da cúpula, comentam as mais recentes descobertas na área da Astronomia e respondem a questões. O evento é gratuito, mas de inscrição obrigatória e limitado aos lugares disponíveis.

Observação noturna

29 de abril, no Planetário de Espinho

Inserida na programação que celebra o Mês Global da Astronomia, o Planetário de Espinho promove uma observação noturna, a partir das 21h30, no Centro Multimeios (Praça Sul). Durante uma hora, os participantes vão poder ver a Lua, a constelação de Leão e Vénus através de um telescópio. O evento é gratuito mas está dependente das condições meteorológicas.

Curso de iniciação às observações astronómicas

Julho, agosto e setembro, Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

Neste curso a ter lugar no Edifício Leste do Observatório Astronómico da Ajuda, em Lisboa, serão dadas as ferramentas para que os participantes consigam planear e executar as suas observações astronómicas. O curso, composto por três aulas, divididas em dois dias, é orientado pelo formador João Retrê. Acontece a 22 e 23 de julho, 19 e 20 de julho e 2 e 3 de setembro.

Astrofesta

25 a 27 de agosto, Centro Ciência Viva de Constância – Parque de Astronomia

Depois de passar por Melgaço e Sagres, a Astrofesta regressa a Constância para três dias dedicados à astronomia, com a presença especial do Instituto de Astrofísica. Astrónomos e cidadãos interessados no tema podem assistir a palestras, observar o céu e fazer um minicurso de introdução à astronomia.