De maio a outubro, o chef Renato Cunha cozinha ao ar livre em potes de ferro

De 20 de maio a 7 de outubro, o chef Renato Cunha regressa com as experiências de cozinha de fogo e potes, no quintal da Casa Ana Monteiro, em Vila Nova de Famalicão.

A 200 metros do Ferrugem, restaurante da Portela, em Vila Nova de Famalicão, liderado pelo chef Renato Cunha, fica a Casa Ana Monteiro, uma quinta da família. É aqui que o chef e a mulher, Anabela Rodrigues Cunha, organizam as experiências de cozinha de fogo e potes de ferro, que estão de regresso para mais uma edição de Ir Com Sede Ao Pote.

Este ano, a programação conta com 10 datas, todas ao sábado: 20 de maio; 3 e 17 de junho; 1, 15 e 29 de julho; 12 de agosto; 9 e 23 de setembro; e 7 de outubro. O evento junta alguns chefs e dez produtores de vinho: Anselmo Mendes, Kompassus, Palato do Côa, PicoWines, Quinta da Lapa, Quinta das Bágeiras, Quinta de Cottas, Quinta do Crasto, Secret Spot Wines e Adega Casa da Torre e Soalheiro.

Esta iniciativa, que aposta na imersão na ruralidade, tem como propósito a promoção e valorização da cultura e a gastronomia da região, dando palco à técnica ancestral de cozinhar no fogo e ao ar livre, com potes de ferro fundido. O resultado foi a recente distinção de Ir Com Sede ao Pote como Experiência Turística de 2022 nos Prémios de Inovação e Turismo do Minho.

Cada experiência estende-se a, no máximo, 40 participantes. O bilhete tem um custo de 100 euros por pessoa e 50 euros, dos quatro aos 12 anos. Crianças até aos três anos não pagam. Pode ser adquirido através do contacto 932 012 974 ou do e-mail [email protected] O ingresso é personalizado e vem junto de uma infusão da “Infusões com História”, parceira do evento.