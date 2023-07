Curtas Vila do Conde leva cinema aos mais novos com o mini festival Curtinhas

O Curtas Vila do Conde regressa com um extenso programa dedicado ao público infanto-juvenil. Além dos filmes em competição, o Curtinhas integra ainda o espaço Brincar ao Cinema, com oficinas temáticas e muitas outras atividades.

A secção familiar do Curtas está de volta ao Teatro Municipal de Vila do Conde nos fins de semana de 8 e 9, e 14 a 16 de julho. O mini festival Curtinhas deste ano propõe oito sessões de cinema direcionadas para o público mais jovem, compostas por curtas-metragens de produção recente e organizadas de acordo com três faixas etárias (M/3, M/6 e M/9). Ao todo, vão a competição duas dezenas de filmes, na maioria de animação e focados em temas como a natureza, a família e a amizade, “cruzando fábulas e fantasia, brincadeiras e ideias”, anuncia a organização.

Este sábado, dia 8, a programação arranca às 11 horas com a sessão para maiores de seis anos, que leva à tela seis curtas-metragens que dão especial atenção às emoções. De entre as muitas histórias salpicadas de aventuras, peripécias e personagens peculiares em exibição no Curtinhas, cabe a um júri composto por dez crianças, com idades entre os oito e os 12 anos, escolher os vencedores nas várias categorias e entregar os respetivos prémios na cerimónia que acontece no domingo, dia 16. Logo de seguida, nessa noite, é exibido o filme “Elemental”, de Peter Sohn, na última sessão do programa. A nova longa-metragem de animação produzida pelos estúdios da Disney/Pixar acompanha a dupla improvável de Ember e Wade na Cidade dos Elementos, onde os habitantes do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos. Segue-se uma festa de encerramento no Jardim do Museu das Rendas de Bilros, para a qual está convidada toda a família.

Oficinas e um espaço infantil

Durante todo o festival, estará instalado no primeiro piso do teatro o espaço infantil Brincar ao Cinema, com uma programação permanente de ateliês de curta duração para crianças dos quatro aos 12 anos, disponíveis mediante inscrição online. As atividades acontecem num horário coincidente com as sessões de cinema, permitindo aos espectadores assistir às sessões enquanto os mais pequenos usufruem de um lugar de diversão e aprendizagem, sob a orientação de uma equipa de formadores. Nos dias 15 e 16 destacam-se três oficinas temáticas, Upcycling, Às Voltas com a Água e Aviões a Energia Solar, que exploram, respetivamente, o reaproveitamento dos resíduos, o ciclo da água e as energias renováveis.

My Generation

Esta secção contempla duas sessões de curtas-metragens com curadoria de jovens de quatro escolas secundárias da região e da Escola Superior de Media Artes e Design (ESMAD). A seleção oferece um olhar sobre a sociedade contemporânea, abordando temáticas como o capitalismo, o luto, a diferença de classes e o conservadorismo nas questões de género. As sessões decorrem ao ar livre no pátio da Solar – Galeria de Arte Cinemática, nos dias 13 e 14 de julho, às 21.45 horas.

Curtas Vila do Conde

De 8 a 16 de julho, o Curtas de Vila do Conde volta a colocar lado a lado novos trabalhos de autores consagrados e talentos emergentes do cinema mundial. A 31.ª edição do festival conta com 45 filmes selecionados para as competições Internacional e Nacional, e secções marcadas pela diversidade geográfica e de estilos (ficção, documentário e animação). O programa abre com a antestreia nacional de “20000 espécies de abelhas”, a primeira longa-metragem de Estibaliz Urresola Solaguren, filme vencedor do Urso de Prata para Melhor Interpretação Principal na Berlinale deste ano. Na secção Cinema Revisitado, redescobrem-se as obras de Walerian Borowczyk e de Augusto Cabrita, no centenário do seu nascimento. Já na categoria New Voices, destaca-se um olhar sobre as obras do português João Gonzalez. O programa contempla ainda dois filmes-concerto na secção Stereo, bem como conversas com realizadores, masterclasses e o lançamento de um livro sobre os primórdios do novo cinema espanhol.

Teatro Municipal de Vila do Conde. Web: festival.curtas.pt. Preço: bilhetes a partir de 2,50 euros/sessão