Cinema em casa: seis propostas para ver hoje na televisão

O filme Guersey: A Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata é uma das recomendações.

Invictus

Dia 12 | Cinemundo | 15h00

Recentemente eleito presidente, Nelson Mandela sabia que a nação continuava racista e economicamente dividida, fruto do apartheid. Acreditando que poderia unir o povo através da linguagem universal do desporto, Mandela apelou à equipa de râguebi, que fez uma improvável caminhada até à final do Campeonato do Mundo de 1995. Com realização de Clint Eastwood, o filme é interpretado por Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng e Matt Stern.

Guersey: A Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata

Dia 12 | Cinemundo | 20h25

Juliet Ashton é uma jovem escritora com falta de inspiração que, logo após a Segunda Guerra Mundial, recebe uma carta de um membro de uma Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata. Curiosa por saber mais, decide encontrar-se com os excêntricos membros desta associação na ilha de Guernsey. Realizado por Mike Newell, com Lily James, Michel Huisman, Glen Powell, Jessica Brown Findlay e Matthew Goode.

Uma Mãe em Apuros

Dia 12 | Axn White | 21h25

Eliza, uma mãe de Nova Iorque, enfrenta os desafios da maternidade, desde lidar com vizinhos peculiares até planear uma festa de aniversário. Ao mesmo tempo que destaca as lutas e a alegrias dessa sua fase de vida, também se aprofunda nas suas ambições como escritora e no seu desejo de validação. De Katherine Dieckmann, com Uma Thurman.

Conspiração Explosiva

Dia 12 | AXN | 21h55

Em tempos, Jacob Sternwood foi um dos mais procurados criminosos no Reino Unido. Porém, decidido a mudar de vida, optou pelo exílio nas paisagens tranquilas da Islândia, onde vive longe dos problemas com a lei. Até se ver obrigado a regressar a Inglaterra depois de o seu filho se ver envolvido num assalto mal sucedido. Para o detetive Max esta é a oportunidade por que esperou para meter Sternwood atrás das grades. De Eran Creevy, com James McAvoy e Mark Strong.

Sempre Perto de Ti

Dia 12 | Axn White | 22h20

John, um limpador de janelas de 35 anos, tem dedicado a sua vida a educar o filho de cinco, Michael, após a mãe deste os ter deixado pouco depois de ter dado à luz. Quando John descobre que tem apenas alguns meses de vida, tenta encontrar uma nova família adequada para Michael, estando determinado a poupá-lo à terrível realidade da sua situação. Um filme realizado por Uberto Pasolini, com James Norton, Daniel Lamont, Ellen O’Higgins, Valerie O’Connor, Valene Kane e Keith McErlean.

Quatro Dias a Teu Lado

Dia 12 | RTP1 | 00h00

Deb não vê a filha há um ano. Uma noite, tocam à sua campainha: é Molly. Após um ano a dormir na rua, marcado pelo consumo de heroína, a jovem está irreconhecível e implora a Deb que lhe dê uma oportunidade para a ajudar a limpar-se. Nos dias que se seguem, e perante a persistência de Molly, Deb deteta vestígios da filha determinada e empática que tinha antes de esta se entregar à droga, mas a esperança começa a minar a sua determinação. Vão ser quatro dias cruciais da desintoxicação antes que esta entre num programa inovador. Dias que porão à prova o relacionamento de ambas. Com Glenn Close e Mila Kunis. De Rodrigo García.