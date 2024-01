Cinco escolhas para dar vivas à preguiça, de norte a sul (e nos Açores)

Pequenos-almoços fora de horas, orquídeas para contemplar, amizades para celebrar, o verão algarvio para recordar e férias com desconto para agendar. Deixamos para depois o que podíamos fazer agora?

Orquídeas do mundo à vista no Porto

Às portas da primavera, chegará à Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, na Invicta, a 13.ª Exposição / Venda Internacional de Orquídeas do Porto. Está marcada para o fim de semana de 15 a 17 de março e é organizada pela Associação Portuguesa de Orquidofilia (A.P.O.). Estão prometidas “orquídeas raras e exóticas vindas de todos os cantos do mundo”, com a presença de exemplares de Espanha, Brasil, Peru, Colômbia, Equador, Tailândia, Malásia, Taiwan e África do Sul, além de representantes portugueses. Palestras e a presença de outras plantas também constam do evento, que terá portas abertas nos três dias entre as 10 e as 19 horas. As entradas valem 5 euros, sendo gratuitas para menores de 12 anos e associados da A.P.O. Eventuais atualizações e informações adicionais em www.lusorquideas.com.

No Bartolomeu, os sábados começam pela tarde

Com o novo ano, chegaram ao Bartolomeu Bistro & Wine as Lazy Saturday Mornings. No restaurante do hotel portuense Torel 1884 Suites & Apartments, são agora servidos pequenos-almoços ao sábado a horas pouco católicas, entre as 12.30 e as 15.30 horas. Para hóspedes, mas também para quem passe e queira entrar. Concebido pelo chef Miguel Neto, que lidera o Bartolomeu, e servido à carta, tem como opções uma seleção de pão e pastelaria; múltiplas manteigas, compotas, queijos e charcutaria; iogurte ou leite vegetal; granola vária, fruta, cereais e panquecas; além de ovos em versão Benedict, royal, escalfados ou mexidos. Há também sumo natural, sumo multivitamínico, espumante e a carta de bebidas do restaurante. Reservas pelo email [email protected] ou em 226 090 003.

Gigi toma conta do JNcQUOI Avenida

Em costumeira pausa sazonal, o restaurante Gigi, com casa na praia da Quinta do Lago, Almancil, sobe até Lisboa, entre 23 e 27 de janeiro, para assumir a cozinha do JNcQUOI Avenida – uma ocupação que se repete, após a experiência bem-sucedida em 2023. Para a capital, Bernardo Reino, aliás Gigi, trará sucessos da sua visão da cozinha algarvia. É o caso de entradas como ceviche frio de atum, ceviche quente de tamboril, xerém de berbigão e tomatada de ovos com camarão. Nos pratos principais, é preparar para massada do mar, carabineiro com morrones, pampo com molho siciliano, e camarão tigre com molho pimenta verde. Reservas: 219 369 900, [email protected].

Verão madrugador nos Hotéis Solverde

O quarteto de hotéis pertencente ao Grupo Solverde tem em vigor até 29 de fevereiro um programa de reservas antecipadas com 20% de desconto para estadias no verão – em rigor, para estadias entre 1 de junho e 30 de setembro. A promoção é válida para permanência mínima entre três e sete noites, variável mediante o hotel e o mês escolhidos. O Solverde possui unidades em Espinho (Hotel Apartamento Solverde), Vila Nova de Gaia (Hotel Solverde Spa & Wellness Center), Portimão (Hotel Algarve Casino) e Chaves (Hotel Casino Chaves). Descontos para reservas efetuadas em www.gruposolverde.pt.