CINANIMA volta a levar o cinema de animação a Espinho

"Identidades Culturais Europeias" é o tema escolhido para a 47ª edição do CINANIMA - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, a decorrer entre 13 e 19 de novembro, em vários equipamentos da cidade. Sessões de cinema, masterclasses, exposições, formações, apresentações, oficinas e workshops fazem parte da programação.

O festival de cinema mais antigo em Portugal está de volta para sete dias dedicados à animação. O CINANIMA – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, organizado pela Nascente Cooperativa de Ação Cultural juntamente com a Câmara Municipal de Espinho, arranca já no dia 13 e decorre até 19 de novembro, no Centro Multimeios de Espinho, no Auditório do Casino e na Piscina Solário Atlântico.

“Identidades Culturais Europeias” é o tema escolhido para a 47ª edição, que pretende representar “um mergulho profundo nas riquezas culturais da Europa e na complexidade da experiência humana, explorando temas filosóficos e apresentando talentos da animação mundial”, faz saber o comunicado enviado às redações.

Enquanto se faz a contagem decrescente para o arranque, acontece o Open Jump, o evento que antecede a abertura oficial do festival, e que irá decorrer nos dias 10, 11 e 12 de novembro. No dia 10 de novembro é inaugurada a exposição ‘100 anos de Cinema Português de Animação’ e nos dias 11 e 12 há filmes para ver, como ‘Titina’ (a 11 de novembro), um filme de produção norueguesa e-co-produção belga, falado em português, com direção da realizadora norueguesa Kajsa Næss, e que conta a história de um cão que juntamente com o seu dono parte à descoberta do Pólo Norte. No dia seguinte, 12 de novembro, haverá duas sessões dedicadas a famílias, com um programa de curtas-metragens para crianças com mais de três anos e outro para maiores de seis anos, com curadoria da Casa da Animação.

Da extensa programação, destacam-se as Sessões Competitivas, onde o público terá a oportunidade de assistir a cinco longas-metragens, todas estreias em Portugal, e 125 curtas-metragens; as Retrospetivas, sessões que exploram as várias identidades culturais europeias; e as sessões do Grande Panorama Internacional, focadas no existencialismo, uma corrente filosófica surgida na Europa, na primeira metade do século XX. O Festival promove também sessões especiais com programas dedicados ao público mais jovem e que inclui, entre outras, a exibição do filme da Disney ‘Elemental’, no dia 19 de novembro. Nesse mesmo dia, o CINANIMA exibe um programa para famílias em colaboração com o Festival Cinema Miúdo, da Galiza, e um programa para o púbico juvenil, proposto pela Casa da Animação.

Mas nem só de sessões de cinema se faz este Festival. O “CINANIMA pretende quebrar as barreiras da tela e transpor a animação para a sociedade, levando o cinema de animação para toda a comunidade”, promovendo iniciativas como masterclasses diárias, exposições, formações, apresentações, oficinas, workshops.