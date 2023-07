Chuva de cores e atividades para crianças em mais um AgitÁgueda

Por estes dias, as ruas enchem-se de arte urbana, teatro, música e outras atividades gratuitas, algumas desenhadas especialmente para crianças. É mais uma edição do festival AgitÁgueda, cujo colorido vai além dos famosos guarda-chuvas.

Arte urbana, teatro de rua, desporto, artesanato, gastronomia, concertos, atuações de DJ e outras atividades gratuitas caracterizam o festival AgitÁgueda, que está em curso, até ao próximo dia 23, naquela cidade do centro do país. O projeto Umbrella Sky, instalação artística composta por milhares de guarda-chuvas coloridos suspensos sobre as cabeças, já virou imagem de marca, mas há muito mais para ver e experimentar, num certame pensado para toda a família. Prova disso é que os miúdos dos três aos 16 anos têm propostas à sua medida no espaço Agita Kids, que funciona no pavilhão do GiCA – Ginásio Clube de Águeda.

Trampolins, insufláveis, pinturas faciais e modelagem de balões são alguns dos atrativos do Agita Kids, que agora tem uma área dedicada à tecnologia do futuro. Inclui quatro cápsulas de realidade virtual 9D, com mais de 50 jogos, controladas por “totem touchscreen”, dois simuladores de motos de realidade virtual 9D e um simulador slide prancha realidade virtual 5D, segundo informações da organização. As portas abrem-se das 18 às 23 horas, de segunda a sexta, e a partir das 16 horas ao fim de semana, com direito a serviço de babysitting.

Claro que existem mais sugestões capazes de agradar a crianças e adolescentes, nesta 16.ª edição do festival, promovido pela autarquia. Na programação destacam-se, por exemplo, concertos de artistas como T-Rex (nesta sexta, dia 7) e Richie Campbell (dia 8); atividades envolvendo dança e circo contemporâneo (dias 8 e 9); e eventos como o Color Day, o Carnaval Fora d’Horas (ambos no dia 16) ou a Mad Parade, que remete para o imaginário de “Mad Max” (dia 23).

Acresce que a cidade, qual galeria ao ar livre, está repleta de expressões artísticas que alegram o espaço público, e aí até entra em campo o crochê, pelas mãos do Grupo de Crocheteiras de Águeda. Quem quiser refrescar-se no rio encontra ainda uma piscina fluvial (com área infantil) e barcos de recreio. Nas pausas entre mergulhos e brincadeiras, as tasquinhas garantem energia para seguir caminho – quiçá até outros lugares próximos, como a Pateira de Fermentelos, lagoa natural que convida a observar aves e a caminhar com o vagar próprio da estação.

AgitÁgueda. Até 23 de julho. Vários locais. Web: agitagueda.com. Entrada livre.