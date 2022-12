Chocolates, tisanas e cabazes para oferecer no Natal

Chocolates, biscoitos, frutos secos, compotas, queijos, tisanas e vinhos, de produção nacional, são alguns dos produtos que compõem uma diversidade de caixas e cabazes, para todos os bolsos, especialmente pensadas para oferecer no Natal.

Adoçar a quadra com chocolate artesanal

Para este Natal, a Pedaços de Cacau, a marca gaiense de chocolates criada por Raquel Lima, há dez anos, apresenta várias propostas acessíveis. Entre elas, a caixa de chocolate Floco de Neve, onde uma caixa de chocolate negro artesanal na forma de floco de neve guarda cereal crocante envolvido em chocolate branco; e a caixa Boas Festas, preenchida pelos premiados bombons com recheios de limão e de laranja, e três de chocolate branco. Por cada caixa vendida, 1,50 euros são doados ao IPO do Porto. Outra possibilidade é a caixa Chocolate de Encantar, que reúne dois bombons de limão, dois bombons de frutos silvestres, crocantes de bolacha e napolitanas de chocolate negro.

Pedaços de Cacau. Rua da Junqueira de Baixo, 28, Vila Nova de Gaia. Preço: caixas de chocolate desde 9,5 euros.

Chocolate, biscoitos e vinho do Porto

Brigadeiros, trufas, bombons, tabletes e peças personalizadas fazem parte do catálogo da Maria Chocolate, uma marca nascida há praticamente uma década em Vila Nova de Gaia, focada no processo de fabrico artesanal. No site oficial, estão preparados alguns cabazes a pensar no Natal. A Gift Box Gourmet 3 é uma das opções até 20 euros e contém uma caixa de cinco bombons (sabores de maciço de noz, vinho licoroso, caramelo branco, cereja e avelã), uma tablete de chocolate de leite, um saco de biscoitos e uma garrafa de vinho do Porto da Gran Cruz. Para um upgrade, há outras duas caixas-presente, nunca excedendo os trinta euros.

Maria Chocolate. Preço: Gift Box Gourmet 3 a 20 euros.

Os sabores de Trás-os-Montes

Os sabores transmontanos são o pilar desta mercearia sediada em Braga, mas com uma plataforma online que leva os seus produtos para todo o país – desde a carne barrosã ao fumeiro local, frutas, leguminosas, legumes, queijos e vinhos, entre outros. Para facilitar na hora de escolher, a loja digital da Loja das Couves já tem algumas opções de cabazes de oferta predefinidas, vários destes abaixo dos vinte euros. A #19, por exemplo, reúne vinho, mel, azeite, um coração rendado para decoração; já a #12 só tem produtos de origem biológica: mel, amêndoas caramelizadas e um blend para infusões, com oliveira, tomilho, laranja e cidreira. Mas há mais. É ir lá e espreitar as variedades.

Loja das Couves. Praça Dr. Francisco Araújo Malheiro, 88, Braga. Preço: cabazes transmontanos desde 12 euros.

Tisanas bio e outras delícias

A celebrar vinte anos, o Cantinho das Aromáticas é um dos nomes incontornáveis no que toca à produção de ervas aromáticas em modo biológico. Na quinta, em Vila Nova de Gaia, faz-se a produção, secagem, embalamento e comercialização das ervas, resultando em produtos que se dividem pelas duas linhas, uma de infusões e outra de condimentos. À semelhança de outros anos, há diversos cabazes predefinidos na loja online, como o cabaz S. Nicolau, que inclui uma lata da premiada tisana de Natal, que junta hipericão-do-Gerês, tomilho-limão, canela e cravinho, um sortido de biscoitos natalícios, da Biscoitaria Valonguense e um postal temático que também é uma infusão. Entre os 22 cabazes, há opções para todos os bolsos, direcionados para crianças, vegetarianos, vegans, entusiastas da agricultura, adeptos de doces ou de salgados, e até um cabaz “zero desperdício”.

Cantinho das Aromáticas. Rua do Meiral, 508. Preço: cabazes desde 6,45. Cabaz S. Nicolau a 15,79 euros.

Sabores da Aveleda na ceia

A loja da Quinta da Aveleda, em Penafiel, oferece dezenas de sugestões para quem quer oferecer um conjunto de delícias doces e salgadas, ou centrado nos vinhos das várias marcas do grupo. Às referências vínicas da casa juntam-se aguardentes, queijos, compotas caseiras, biscoitos artesanais e até bombons, criados em parceri

preparou uma série de cabazes, incluindo uma mão cheia de opções abaixo dos 20 euros. Uma destas propostas inclui uma garrafa de Aveleda Loureiro, um queijo amanteigado Quinta da Aveleda e um doce de fruta, também de produção própria.

Quinta da Aveleda. Rua da Aveleda, 2, Penafiel. Preço: cabaz Ceia de Natal por Aveleda por 19,22 euros.

Trio açoriano

Em 2015, o Mercadinho dos Açores levou os produtos tradicionais do arquipélago para a baixa portuense, e agora, com a sua loja online, chegam também a todo país. A oferta vai do artesanato e charcutaria aos doces, biscoitos, chás, queijos e fruta, provenientes das várias ilhas. Criado especialmente para o Natal, há um cabaz, com uma seleção de produtos da cooperativa Celeiro da Terra, que confeciona doces e licores artesanais no concelho da Povoação, em São Miguel. O conjunto inclui uma garrafa de licor, um frasco de compota de amora e uma embalagem de biscoitos de manteiga, mas pode ser reforçado, caso o orçamento seja superior a 20 euros.

Mercadinho dos Açores. Rua da Alegria, 250, Porto. Preço: Cabaz de Natal Celeiro da Terra a 18,80 euros.

Apoiar causas sociais

Com os cabazes que a Semear criou para a época natalícia, estamos a apoiar uma causa maior, ou não fosse esta a associação que emprega jovens e adultos com deficiências intelectuais e de desenvolvimento. Da sua mercearia chegam cabazes com vários preços e combinados de produtos, muitos biológicos, a partir dos 14,50 euros. O mais acessível é o Cabaz Delícia (que junta doce de abóbora, biscoitos de queijo e amendoim caramelizado), mas por mais uns euros, vão-se acrescentando à equação vinhos, azeites, queijos, enchidos, etc. À venda no site da Semear ou no restaurante Único, no CCB, em Belém.

Cabazes da Semear. Preço: cabazes desde 14,50 euros.