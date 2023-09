Chocolat Festival volta a Vila Nova de Gaia em outubro

De 19 a 22 de outubro, o Chocolat Festival reunirá negócios, sessões de showcooking, workshops, palestras e concertos no World of Wine.

Depois da primeira edição europeia, o maior evento sobre chocolate e cacau da América Latina volta a ocupar o WOW, em Vila Nova de Gaia, de 19 a 22 de outubro, reunindo atrações para todos os gostos: degustações, espaço infantil, showcooking, palestras, workshops e concertos.

Nesta 33ª edição do Chocolat Festival haverá chefs a esculpir esculturas de chocolate ao vivo, degustação de algumas das principais marcas mundiais, uma Chocoland para os mais pequenos e espaços para discutir temas como harmonização com vinho ou café e modelos agroflorestais de cacau.

Para participar nas várias ações do programa, nomeadamente as palestras do Fórum Internacional do Chocolate e Cacau, estão já confirmados vários especialistas do mundo do chocolate, como Chloé Doutre Roussel (França), jurada nos Academy of Chocolate Awards, no Northwest Chocolate Festival, e membro do Conselho Consultivo da Fine Chocolate Industry Association (FCIA). Spencer Hyman (Reino Unido), fundador da Cocoa Runners e grande promotor do chocolate bean-to-bar na Europa, regressa ao festival. Mikkel Friis-Holm (Dinamarca) é um dos mais antigos e dos mais conceituados chocolateiros bean-to-bar. E María Jiménez (Costa Rica) é especialista em análise sensorial do cacau e membro do painel da Fine and Flavour da International Cocoa Organization (ICCO).

No centro das conversas e discussões deste ano estará a temática “A definição de terroir e o sentimento de pertença”. E sendo o terroir um elemento que une o cacau, o vinho do Porto e também o café, nesta edição junta-se também a prata da casa, com a presença de Paulo Pinto, Paulo Russel-Pinto, Certified Port Educator e membro da Câmara de Provadores do IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e David Guimarães, enólogo da Taylor’s, Fonseca e Croft.

Vão ainda estar presentes as Associações Bean to Bar de Espanha, de França, do Brasil e do Japão.

Este ano, outra novidade é a emissão ao vivo de todas as palestras do Fórum Internacional do Chocolate e Cacau e de todas as sessões de showcooking, que são de participação gratuita.

Iván Pascual, chef pasteleiro espanhol, campeão do mundo nos World Chocolate Masters 2017; Francisco Siopa, chef executivo de pastelaria do Penha Longa Resort, e a ainda Ricardo Costa, chef executivo dos restaurantes do The Yeatman Hotel são alguns dos nomes do alinhamento.

O Chocolat Festival Portugal abre portas no dia 19 de outubro, das 18h às 22h. Nos três dias seguintes, o evento decorre das 14h às 22h. A entrada é gratuita.