Carnaval no WOW faz-se com samba e feijoada, em Vila Nova de Gaia

No WOW (World of Wine) o Carnaval vai ser celebrado com um festival de samba, feijoada à brasileira e animação infantil. E durante o mês de fevereiro, todos os fins de semana, as crianças não pagam entrada nos museus do espaço.

Para o fim de semana de 10 e 11 de fevereiro, o WOW preparou um programa com mais de 10 horas de atividades em cada um dos dias. No sábado, a festa vai das 16h às 3h da manhã, e no domingo, das 15h à meia-noite.

A música vai estar a cargo dos DJs Pastel e Fabinho Bw, havendo oito atrações, incluindo a grande bateria da Escola de Samba Vai Quem Quer, de Estarreja, uma das mais importantes e premiadas daquela cidade. Do cartaz fazem ainda parte a Roda de Samba Cravo e Canela e outros projetos brasileiros. O local da festa será a Lemon Plaza. Estará ao dispor também um buffet com feijoada, entre as 16h e as 23h.

Durante o fim de semana estará também montada uma zona de animação infantil: no Lodge 6, junto ao Pink Palace. Os mais pequenos podem contar com insufláveis, trampolins e outras diversões.

Além disso, nesse fim de semana, tal como em todos de fevereiro, crianças e adolescentes até aos 12 anos de idade, inclusive, não pagam para entrar nos museus do WOW.

Os bilhetes para o Carnaval vão ser vendidos por lotes. Há a possibilidade de compra conjunta de festa e refeição ou apenas ingresso para a festa.

Mais informações em wow.pt.