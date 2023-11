Caçadores de Mitos e outros programas para acompanhar na TV

Seis propostas para ver na televisão.

Caçadores de Mitos

DIA 12 | AMC BREAK | 22h00

Alguma vez viu um filme e pensou, “Isto pode acontecer?” Ou ouviu um mito bizarro e ficou curioso para saber se haveria alguma verdade nele? Graças à dupla Adam e Jamie, juntamente com uma entusiasta equipa composta por Kari, Tory e Grant, estas perguntas já têm respostas. Esta série usa uma mistura de ciência, engenharia, engenho e sorte, não só para voltar a contar os mitos, como também para pô-los à prova. Adam e Jamie unem-se a algumas personalidades famosas de Hollywood para desvendar mitos sobre os quais perdura a curiosidade.

A Febre do Ouro

DIA 12 | Discovery | 21h00

Estreia da 14.ª temporada. Parker Schnabel decide se corta custos ou se aposta tudo na compra da Dominion Creek. Rick Ness regressa à mina depois de um ano desaparecido em combate. Por outro lado, os Beets finalmente conseguem o acesso às suas cobiçadas concessões no Indian River, no Michigan, mas uma criança ausente pode vir a inviabilizar a dinastia. Os mineiros do ouro de Yukon arriscam na esperança de enriquecerem da noite para o dia. Com eles e com concessões e máquinas novas, os riscos são elevados.

Ruca: O Cavaleiro Prateado

DIA 13 | Panda+

Ruca está a preparar-se para brincar aos Cavaleiros e Dragões com os melhores amigos, mas fica desapontado quando ninguém pode acompanhá-lo. Sara está doente, Leo está em casa dos avós e Clementina tem uma aula de ginástica. O pai vem ao seu auxílio com uma aventura imaginária e Ruca aprende que as famílias, em todas as suas formas, são por vezes os melhores amigos e aliados que uma pessoa pode ter.

Engenharia Antiga

DIA 14 | Canal História | 22h15

Intrigantes feitos da antiguidade que inspiraram e influenciaram a engenharia moderna. Cada episódio destaca uma obra de relevo, como as pirâmides, Stonehenge, a Grande Muralha da China, as estradas romanas ou o Taj Mahal. Aliando imagens de arquivo a entrevistas com especialistas, reconstituições e filmagens aéreas e recorrendo às últimas descobertas por via de tecnologias que estão a revelar segredos do Mundo Antigo, esta série lança uma nova luz sobre as técnicas, os materiais e o pensamento por detrás de alguns feitos da engenharia da antiguidade, oferecendo uma nova perspetiva sobre a sua história.

Luxe for Less

DIA 15 | HGTV | 21h00

Os designers Michel Smith Boyd e Anthony Elle utilizam truques para auxiliar proprietários na criação de lares luxuosos sem esvaziar a carteira. Em cada episódio, a dupla mostra como é possível alcançar um ambiente sofisticado e elegante através de soluções de baixo custo, oferecendo inspiração e orientação para transformar as casas dos clientes em refúgios, sempre sem comprometer as finanças.

Autun, a Roma Gaulesa

DIA 15 | RTP2 | 20h35

Autun, uma pequena cidade da Borgonha com uma aparência tranquila, tem um passado fascinante. Nem há 2000 anos era a segunda maior cidade da França, conhecida como Augustodunum, em homenagem ao imperador romano, e uma das maiores e mais espetaculares capitais da Gália romana, tão prestigiosa que foi apelidada de Roma gaulesa. Uma viagem a esse local.