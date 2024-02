BTL 2024: arranca a que quer ser a maior feira de sempre

Com 450 expositores e 85 destinos internacionais presentes na FIL, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) arranca esta quarta-feira com a expectativa de superar os 63 mil visitantes do ano passado.

Guatemala, Venezuela, Uruguai, Vietname, Jordânia ou Albânia são apenas algumas das novas entradas na BTL, que bate recordes de representação internacional, com 85 destinos presentes direta ou indiretamente através dos turismos nacionais ou de operadores turísticos.

Cabo Verde marca presença de destaque como destino internacional convidado, contando com um programa de conferências na quarta-feira e momentos de cultura e gastronomia no expositor. E o Brasil é, novamente, o país com maior área na feira.

Mas nem só de turismo internacional de faz esta feira. A presença nacional apresenta “muita diversidade”, conta à Volta ao Mundo a gestora da BTL, Dália Palma. Tem os Açores e Coimbra como destino e município convidados, respetivamente, para mostrar-se ao público em geral e aos 200 hosted buyers oriundos de 42 mercados emissões.

Trata-se de compradores internacionais, com condições especiais para vir à BTL comprar o destino Portugal, num programa que conta com a parceria do Turismo de Portugal e da TAP. No ano passado, os 120 buyers de 26 mercados presentes realizaram mais de 2000 reuniões de negócios.

O turismo religioso é outra novidade, com 14 promotores presentes e atividades ao longo dos cinco dias, com curadoria do Município de Ourém. Já na iniciativa BTL Cultural, com curadoria da Fundação Oriente e da Gulbenkian, Aveiro é a cidade convidada.

Sete palcos, galas de prémios, conferências sobre temas variados, da inovação à sustentabilidade, campanhas promocionais de pacotes de viagens criadas exclusivamente para a BTL compõem o certame, onde 78% dos visitantes acabam mesmo a comprar.

Este ano, a organização decidiu antecipar sonhos e oferecer 4000 prémios aos visitantes. O Passaporte BTL/Top Atlântico será oferecido a famílias (mínimo de duas pessoas, portanto) do público em geral, que terão de visitar os stands dos 12 destinos assinalados nas suas páginas e carimbá-las, como se a eles se deslocassem realmente. No final, os documentos serão validados e trocados por prémios. E se os mais simples são descontos em entradas em feiras, os mais atraentes são mesmo viagens à República Dominicana ou ao México. Cheques-viagem, estadias em território nacional e descontos em hotéis selecionados compõem o leque de prémios.

“A expectativa é de superar os cerca de 63 mil visitantes da última edição”, diz Dália Palma, que faz contas “com base no crescimento de 10% no número de expositores e de 15% na área de implantação”. No total, estarão na FIL nos próximos cinco dias 1540 entidades, contra os 1401 do ano passado, agrupados em perto de 450 expositores.

As portas da BTL abrem hoje às 10 horas para os profissionais do setor, que ficam donos e senhores do espaço até às 17 horas de sexta-feira, 1 de março. A partir daí, o planeta das viagens acolhe o público em geral. A feira funciona das 10 horas às 19 horas dos dias 28 e 29, das 10 às 23 do dia 1, das 12 às 23 do dia 2 e das 12 às 20 horas de domingo, dia 3 de março. Os bilhetes custam 10 euros para profissionais e oito euros para o público.