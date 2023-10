Abrantes: Feira Nacional de Doçaria Tradicional dá a conhecer especialidades de todo o país

Mais de 20 regiões vão estar representadas na 21.ª edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional, a acontecer no centro histórico de Abrantes, de 20 a 22 de outubro. Para além dos doces, não faltarão atividades para as famílias.

Receitas doces de todo o país vão açucarar a cidade de Abrantes, entre 20 e 22 de outubro, a propósito da Feira Nacional de Doçaria Tradicional. A 21.ª edição do certame, de entrada livre, vai ocupar a Esplanada 1º de Maio, no centro histórico da cidade, com receitas típicas de Abrantes, mas também dos Açores, Alcobaça, Amarante, Aveiro, Arouca, Caldas da Rainha, Constância, Évora, Felgueiras, Lamego, Madeira, Nisa, Ovar, Ponte de Sor, Reguengos de Monsaraz, Sardoal, Sintra, Tentúgal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Viseu.

Nesta organização do Município de Abrantes com a TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, as especialidades abrantinas vão estar em destaque. As limas – doces à base de manteigas e ovos, que já não se encontravam nas pastelarias da cidade – serão recriadas por doceiros da terra, que também vão apresentar novas aplicações da palha de Abrantes e das tigeladas, com a estreia do donut e do duchesse Palha de Abrantes, entre outras derivações.

Os Açores e a Madeira participam na feira pela primeira vez, com propostas como vinho da Madeira, queijadas de Vila Franca do Campo, da Graciosa, da Ponta Delgada, entre outras especialidades. Também inaugural é a presença de boleimas do Alentejo norte e queijadas e travesseiros de Sintra. As morcelas doces de Arouca e dos ovos-moles certificados com IGP (Indicação Geográfica Protegida) de Aveiro retornam este ano.

Durante o evento, haverá demonstrações culinárias orientadas por doceiros da terra, oficinas de doces sob o conhecimento da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes e do Agrupamento de Escola Verde Horizonte de Mação, música, animação infantil, exposições e desporto. A digestão dos doces poderá ser feita com a ajuda de caminhadas – uma da Liga Portuguesa Contra o Cancro e outra turística noturna -, bem como com um passeio de cicloturismo. As inscrições fazem-se junto dos dinamizadores: o Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o COA – Clube de Orientação e Aventura e os Branquinhos do Pedal.

Serão ainda apresentados jogos digitais interativos “Palhinhas – o Jogo” Kids e Juniors. A versão Kids destinada a crianças dos 3 aos 6 anos, pode ser jogada em qualquer local desde que haja um telemóvel ou um tablet com câmara fotográfica e marcadores de identificação. Já a versão Juniors será para crianças dos 6 aos 10 anos, e deve ser jogada em família, percorrendo o Centro Histórico de Abrantes.

O programa completo do certame pode ser consultado aqui.